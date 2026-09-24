Ajutorul pentru încălzire pentru iarna 2025-2026: Cum au fost cheltuite sumele în Alba

În cadrul sedinței lunare a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, organizată la nivelul Instituției Prefectului Jud. Alba, AJPIS ALBA reprezentată de dl. director executiv Flaviu Cozuc, au fost prezentate atât prevederile legale si condițiile de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, cât și o analiză a sumelor cheltuite cu acest beneficiu de asistență socială în sezonul rece precedent.

Așadar, începând cu 1 noiembrie 2021, ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece se acordă conform prevederilor Legii nr. 226/2021 a consumatorului vulnerabil,iar măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie pot fi financiare și nonfinanciare.

Măsurile de protecție socială financiare constau în acordarea de ajutoare destinate asigurării nevoilor energetice minimale și sunt:

a) ajutor pentru încălzirea locuinței – măsură care are drept scop sprijinul financiar, suportat din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru consumatorii vulnerabili de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi și/sau petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat;

b) ajutor pentru consumul de energie destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului( supliment pentru energie) — măsura care are drept scop sprijinul financiar, suportat din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință, asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor, din motive de sănătate, și utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie ; suplimentul pentru energie se acorda astfel: până la 30 lei/lună pentru energie electrică, până la 10 lei/lună pentru gaz și 20 lei/lună pentru combustibili solizi(lemne);

c) ajutor pentru achiziționarea, în cadrul unei locuințe, de echipamente eficiente din punct de vedere energetic, necesare pentru iluminarea, răcirea, încălzirea și asigurarea apei calde de consum, pentru înlocuirea aparatelor de uz casnic depășite din punct de vedere tehnic și moral cu aparate de uz casnic eficiente din punct de vedere energetic, precum și pentru utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun consum de energie;

d) ajutor pentru achiziționarea de produse și servicii în vederea creșterii performanței energetice a clădirilor ori pentru conectarea la sursele de energie.

Măsurile de protecție socială nonfinanciare constau în facilități de acces și conectare la sursele de energie disponibile necesare pentru asigurarea nevoilor energetice minimale, inclusiv interzicerea deconectării, în situații de criză energetică, de la sursele de energie pentru toate categoriile de consumatori vulnerabili, precum și consilierea și informarea transparentă și accesibilă a populației cu privire la sursele de energie, costuri și proceduri de acces la acestea, în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Consumatorii vulnerabili care pot beneficia de prevederile Legii nr.226/2021 se încadrează în următoarele categorii:

a) consumatori vulnerabili din motive de venit – familia sau persoana singură al cărei venit mediu net lunar pe membru de familie ori al persoanei singure se încadrează este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

b) consumatori vulnerabili din motive de vârstă – se încadrează persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută de legislația privind sistemul public de pensii ;

c) consumatori vulnerabili din motive de sănătate – se încadrează persoanele care, fie necesită aparate electrice pentru menținerea în viață sau pentru menținerea stării de sănătate, fie prezintă probleme de sănătate care împiedică sau restricționează mobilitatea

și/sau deplasarea acestora ori necesită modalități de informare și comunicare adaptate nevoilor specifice, în condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) consumatori vulnerabili izolați- se încadrează familiile și persoanele singure ale căror locuințe se află în zone izolate sau în așezări informale .

În funcție de sistemul de încălzire utilizat în locuință, categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt:

a) ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică;

b) ajutor pentru gaze naturale;

c) ajutor pentru energie electrică;

d) ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru o singură locuință, respectiv pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință. În situația în care două sau mai multe familii sau persoane singure locuiesc în același spațiu locativ, ajutorul pentru încălzire se acordă în numele titularului contractului/convenției individuale încheiat/încheiate cu furnizorul.

Ajutorul pentru încălzire se acordă familiilor și persoanelor singure, cetățeni români, care locuiesc în România, precum și familiilor și persoanelor singure care nu au cetățenie română, dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reședința în România

b) sunt cetățeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat o formă de protecție în România, în condițiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, și au domiciliul sau, după caz, reședința în România;

c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat. Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere se completează potrivit modelului stabilit în anexa nr.1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare. La completarea formularului, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute.

În vederea stabilirii dreptului la ajutor pentru încălzire, primarii solicită acte doveditoare care atestă identitatea și veniturile realizate de membrii familiei. În aplicarea prevederilor legale primarul stabilește dreptul la ajutor pentru încălzire, solicitând informații altor instituții/autorități sau, după caz, pe baza anchetei sociale efectuate de serviciul public de asistență socială.

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terților, la solicitarea agențiilor pentru plăți și inspecție socială, denumite în continuare agenții teritoriale, sau din oficiu, serviciul public de asistență socială efectuează anchete sociale pentru verificarea situațiilor semnalate și determinarea cazurilor de eroare și fraudă.

Cererile și declarația pe proprie răspundere se depun la sediul primăriei în a cărei rază teritorială domiciliază beneficiarul, pînă la data de 15 octombrie a fiecărui an.

În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

• începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

• începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20;

• începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Pot solicita ajutorul de încălzire pentru sezonul rece familiile care au venituri nete lunare mai mici de 1.386 de lei pe fiecare membru sau persoanele singure care câștigă pe lună până în 2.053 de lei.

Ajutorul pentru încălzire şi suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute și s-a acordat diferențiat în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie, cu combustibili solizi și petrolieri s-a acordat pentru persoanele singure sau familiile care utilizează pentru încălzirea locuinței acest tip de combustibil.

Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței s-a efectuat direct titularului de către primăria în a cărei rază teritorială acesta locuiește, o singură dată la începutul sezonului rece, sau în perioada de acordare cu data la care acesta îndeplinește condițiile, cuantumul ajutorului fiind cuprins între 32 lei/lună și 320 lei/lună.

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili solizi sau lichizi

În cazul consumatorilor vulnerabili, titulari de contracte/convenții individuale, furnizorii de gaze naturale și, respectiv, de energie electrică transmit facturile reprezentând consumul de gaze naturale, respectiv de energie electrică, care vor conține, defalcat, ajutorul pentru gaze naturale sau ajutorul pentru energie electrică, după caz, precum și suma individuală de plată stabilită ca diferență între contravaloarea consumului și ajutorul pentru încălzire calculat, furnizorii de gaze naturale, respectiv de energie electrică întocmesc borderoul centralizator, care se transmite primarului pentru certificare și constituie document de plată.

Cuantumul ajutoarelor pentru încălzire cu gaze naturale sau energie electrică se scade din factura care atestă contravaloarea consumului, lunar, de către furnizori, și nu poate fi mai mare decât valoarea consumului facturat.

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrica

La nivelul județului Alba, în sezonul rece 2025-2026 au fost efectuate plăți astfel:

• Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili solizi sau lichizi – număr mediu lunar de 9.576 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 10.755.616 lei.

• Supliment pentru energie, pentru persoanele care utilizează combustibili solizi și petrolieri, aceasta s-a efectuat pentru un număr mediu lunar de 9.114 beneficiari, suma plătită cu acest titlu fiind de 1.600.480 lei. Plata suplimentului pentru energie se face lunar, fiind în cuantum de 20 lei/lună.

• Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale- număr de 4.004 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 862.849,36 lei

• Supliment pentru energie, pentru persoanele care utilizează gaze naturale – număr de 3.693 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 201.563,42 lei

• Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică- număr de 70 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 43.587,81 lei

• Supliment pentru energie, pentru persoanele care utilizează energie electrică – număr de 7.433 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 1.413.517,71 lei

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