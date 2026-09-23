Exporturile de ovine și caprine ar putea fi reluate până la sfârșitul anului. Anunțul ANSVSA despre campania de vaccinare
Exporturile de ovine și caprine ar putea fi reluate până la sfârșitul anului. Anunțul ANSVSA despre campania de vaccinare
Campania de vaccinare a ovinelor și caprinelor din România va începe cel târziu la 1 octombrie 2026, după ce dozele solicitate de România de la Banca Europeană de Vaccinuri vor ajunge în țară, a anunțat ANSVSA. Vaccinarea împotriva Pestei Micilor Rumegătoare se va face doar în județele Constanța și Tulcea, iar cea împotriva Variolei Ovine și Caprine va fi desfășurată în întreaga țară.
În paralel, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va urgenta procedurile pentru cumpărarea celorlalte doze necesare.
Citește și: Aproximativ 200 de ovine, transportate ilegal, găsite într-un camion la Alba Iulia: Animalele proveneau dintr-o exploatație din Zlatna. ANSVSA: ,,Semnal de alarmă de o gravitate extremă”
„Campania de vaccinare este previzionată să demareze cel târziu la data de 1 octombrie 2026, imediat ce vor fi primite dozele de la Banca Europeană. Se vor vaccina toate animalele conform prospectului produsului vaccinal. Pentru Pesta Micilor Rumegătoare se va vaccina exclusiv în județele Constanța și Tulcea, în arealul de risc din Dobrogea, iar pentru Variola Ovină și Caprină se va vaccina la nivelul întregii țări”, a transmis ANSVSA.
Planul de acțiune a fost elaborat după consultări cu experții europeni EuVET și, potrivit autorității, nu mai necesită un vot sau o aprobare formală din partea Comisiei Europene.
Forma finală și solicitarea de vaccinuri au fost convenite cu reprezentanții Comisiei în perioada 14-17 septembrie. Pe 21 septembrie, ANSVSA a cerut oficial sprijin pentru obținerea unui număr cât mai mare de doze din Banca Europeană de Vaccinuri.
Exporturile de animale vii ar putea fi reluate
Aplicarea planului de vaccinare este una dintre condițiile pentru reluarea și stabilizarea exporturilor de animale. Schimburile comerciale cu carne, carcase, lapte și produse lactate provenite din zonele libere nu vor fi afectate, iar abatoarele și unitățile de procesare își pot continua activitatea fără restricții. ANSVSA susține că a securizat acordurile bilaterale pentru exporturile de animale vii către șase piețe importante: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia.
„Deoarece aceste state nu sunt condiționate de normele interne de tranzit terestru ale UE, exporturile de animale vii, după implementarea planului de vaccinare, se vor putea relua prin coridoare logistice maritime și aeriene directe”, a precizat autoritatea.
Calendarul ridicării restricțiilor depinde însă de respectarea măsurilor de biosecuritate. ANSVSA a avertizat că transporturile clandestine de animale și comerțul ilegal pot compromite aplicarea planului.
„Eficiența acestui plan tehnic și respectarea calendarului de ridicare a restricțiilor depind critic de disciplina operatorilor economici din teritoriu. Singurul factor care poate periclita calendarul îl reprezintă mișcările clandestine de animale și comerțul ilegal”, se mai arată în comunicat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
România se îndreaptă spre o „furtună financiară” din cauza crizei politice. Analistul financiar: ,,Se adună din ce în ce mai mulți nori negri asupra economiei”
România se îndreaptă spre o „furtună financiară” din cauza crizei politice. Analistul financiar: ,,Se adună din ce în ce mai mulți nori negri asupra economiei” România se îndreaptă spre o „furtună financiară” din cauza crizei politice, a declarat analistul financiar Adrian Negrescu la Antena 3 CNN. Asta arată toți indicatorii economici – cursul euro, bursa, […]
Fostul preot Cristian Pomohaci, anchetat într-un nou dosar de pornografie infantilă: Ar fi distribuit online videoclipuri în care apar minori cu vârste între 4 și 16 ani, în ipostaze sexuale explicite
Fostul preot Cristian Pomohaci, anchetat într-un nou dosar de pornografie infantilă: Ar fi distribuit online videoclipuri în care apar minori cu vârste între 4 și 16 ani, în ipostaze sexuale explicite Cristian Pomohaci este anchetat într-un nou dosar de pornografie infantilă, instrumentat de DIICOT Târgu Mureș. Fostul preot și alte trei persoane sunt cercetate după […]
Numărul victimelor în cazul incendiilor de locuinţe, în creștere în primele opt luni din 2026: Principalele cauze şi recomandările pompierilor
Numărul victimelor în cazul incendiilor de locuinţe, în creștere în primele opt luni din 2026: Principalele cauze şi recomandările pompierilor Peste 4.700 de incendii de locuințe au fost înregistrate la nivel național în primele opt luni ale acestui an, în ușoară creștere față de aceeași perioadă din 2025. Totodată, pompierii semnalează o creștere a numărului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Exporturile de ovine și caprine ar putea fi reluate până la sfârșitul anului. Anunțul ANSVSA despre campania de vaccinare
Exporturile de ovine și caprine ar putea fi reluate până la sfârșitul anului. Anunțul ANSVSA despre campania de vaccinare Campania...
România se îndreaptă spre o „furtună financiară” din cauza crizei politice. Analistul financiar: ,,Se adună din ce în ce mai mulți nori negri asupra economiei”
România se îndreaptă spre o „furtună financiară” din cauza crizei politice. Analistul financiar: ,,Se adună din ce în ce mai...
Știrea Zilei
În Alba, sute de gospodării încă nu au fost racordate niciodată la energia electrică: În Munții Apuseni, oamenii au trăit ani în șir la lumina lămpii
În Alba, sute de gospodării încă nu au fost racordate niciodată la energia electrică: În Munții Apuseni, oamenii au trăit...
Aproximativ 200 de ovine, transportate ilegal, găsite într-un camion la Alba Iulia: Animalele proveneau dintr-o exploatație din Zlatna. ANSVSA: ,,Semnal de alarmă de o gravitate extremă”
Aproximativ 200 de ovine, transportate ilegal, găsite într-un camion la Alba Iulia: Animalele proveneau dintr-o exploatație din Zlatna. ANSVSA: ,,Semnal...
Curier Județean
Locuri noi de parcare amenajate în zona Serviciului Județean de Ambulanță Alba: Lucrări de reabilitare a trotuarului și a spațiilor verzi de pe Calea Moților. Când vor fi finalizate
Locuri noi de parcare amenajate în zona Serviciului Județean de Ambulanță Alba: Lucrări de reabilitare a trotuarului și a spațiilor...
Video | „Antichități și Legende”, târg gratuit destinat pasionaților de obiecte vechi și de colecție, în Cetatea Alba Carolina: Ce pot descoperi colecționarii și pasionații
„Antichități și Legende”, târg gratuit destinat pasionaților de obiecte vechi și de colecție, în Cetatea Alba Carolina: Ce pot descoperi...
Politică Administrație
TVA de 19%, pensii și alocații indexate, fără taxe noi în 2027 și reformă la serviciile secrete: Ce prevede programul Guvernului Mureșan
TVA de 19%, pensii și alocații indexate, fără taxe noi în 2027 și reformă la serviciile secrete: Ce prevede programul...
Comunicat | Corneliu Mureșan (PSD Alba): În Alba, transportul a devenit un lux. Ion Dumitrel și PNL au aprobat abonamente de aproape 1.000 de lei și pregătesc noi scumpiri
Corneliu Mureșan (PSD Alba): În Alba, transportul a devenit un lux. Ion Dumitrel și PNL au aprobat abonamente de aproape...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...