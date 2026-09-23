Exporturile de ovine și caprine ar putea fi reluate până la sfârșitul anului. Anunțul ANSVSA despre campania de vaccinare

Campania de vaccinare a ovinelor și caprinelor din România va începe cel târziu la 1 octombrie 2026, după ce dozele solicitate de România de la Banca Europeană de Vaccinuri vor ajunge în țară, a anunțat ANSVSA. Vaccinarea împotriva Pestei Micilor Rumegătoare se va face doar în județele Constanța și Tulcea, iar cea împotriva Variolei Ovine și Caprine va fi desfășurată în întreaga țară.

În paralel, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va urgenta procedurile pentru cumpărarea celorlalte doze necesare.

„Campania de vaccinare este previzionată să demareze cel târziu la data de 1 octombrie 2026, imediat ce vor fi primite dozele de la Banca Europeană. Se vor vaccina toate animalele conform prospectului produsului vaccinal. Pentru Pesta Micilor Rumegătoare se va vaccina exclusiv în județele Constanța și Tulcea, în arealul de risc din Dobrogea, iar pentru Variola Ovină și Caprină se va vaccina la nivelul întregii țări”, a transmis ANSVSA.

Planul de acțiune a fost elaborat după consultări cu experții europeni EuVET și, potrivit autorității, nu mai necesită un vot sau o aprobare formală din partea Comisiei Europene.

Forma finală și solicitarea de vaccinuri au fost convenite cu reprezentanții Comisiei în perioada 14-17 septembrie. Pe 21 septembrie, ANSVSA a cerut oficial sprijin pentru obținerea unui număr cât mai mare de doze din Banca Europeană de Vaccinuri.

Exporturile de animale vii ar putea fi reluate

Aplicarea planului de vaccinare este una dintre condițiile pentru reluarea și stabilizarea exporturilor de animale. Schimburile comerciale cu carne, carcase, lapte și produse lactate provenite din zonele libere nu vor fi afectate, iar abatoarele și unitățile de procesare își pot continua activitatea fără restricții. ANSVSA susține că a securizat acordurile bilaterale pentru exporturile de animale vii către șase piețe importante: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia.

„Deoarece aceste state nu sunt condiționate de normele interne de tranzit terestru ale UE, exporturile de animale vii, după implementarea planului de vaccinare, se vor putea relua prin coridoare logistice maritime și aeriene directe”, a precizat autoritatea.

Calendarul ridicării restricțiilor depinde însă de respectarea măsurilor de biosecuritate. ANSVSA a avertizat că transporturile clandestine de animale și comerțul ilegal pot compromite aplicarea planului.

„Eficiența acestui plan tehnic și respectarea calendarului de ridicare a restricțiilor depind critic de disciplina operatorilor economici din teritoriu. Singurul factor care poate periclita calendarul îl reprezintă mișcările clandestine de animale și comerțul ilegal”, se mai arată în comunicat.

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