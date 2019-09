Cum începe anul școlar 2019 – 2020 în județul Alba

Interviu cu prof. Marcela DĂRĂMUȘ, șefa Inspectoratului Școlar Județean Alba

– Stimată doamnă inspector școlar general Marcela Dărămuș, luni, 9 septembrie 2019, va începe noul an școlar în învățământul preuniversitar. Sunt pregătite unitățile școlare din județul Alba pentru a-i primi pe copii?

– De la bun început doresc să subliniez că, prin măsurile luate și investițiile realizate în ultimii 3 ani, am reușit să reducem semnificativ numărul clădirilor cu destinație de spații de învățământ care nu au la această dată autorizație sanitară de funcționare. Numai din 2016 încoace prin Programele Naționale de Dezvoltare Locală I și II s-au alocat în total 49.848.162,68 de lei pentru infrastructura școlară din județul Alba. Lista cuprinde 50 de obiective propuse pentru lucrări de reparații și consolidări, reabilitare, modernizare, din care 7 unități au fost inaugurate pe parcursul ultimilor 3 ani, două școli se află în stadiul finalizării financiare, iar 41 de obiective se află în diferite stadii de execuție.

Câteva dintre proiectele finanțate prin PNDL I și II vizează modernizarea, repararea sau reabilitarea grupurilor sanitare. Pe lângă acestea, 7 unități de învățământ din județ au primit în total 253.000 de lei din transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea lucrărilor de investiții necesare aducerii grupurilor sanitare la standardele în vigoare, pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare, astfel: Grădinița cu Program Normal și Școala Primară din satul Deal, comuna Câlnic, Grădinițele cu Program Normal Făgetu de Sus și Costești, comuna Poiana Vadului, Școala Gimnazială Roșia Montană și Școlile Primare Luminești, comuna Sohodol și Bobărești, comuna Vidra. Pe lângă cele aproape 50 de milioane de lei alocate de Guvern, prin PNDL I și PNDL II, investiții în infrastructura școlară au realizat și unii dintre primarii unităților administrativ-teritoriale din județ care sunt preocupați de soarta copiilor din comunitățile lor.

La celelalte unități de învățământ, pe perioada verii au fost realizate lucrări de igienizare și reparații curente, astfel încât procesul instructiv-educativ să se desfășoare în cele mai bune condiții în noul an școlar. Vreau să menționez, totodată, că la ora actuală, din cele 634 de clădiri școlare, doar 14 unități arondate instituțiilor de învățământ cu personalitate juridică din județ, în special din zona Munților Apuseni, nu au autorizație sanitară de funcționare. Este vorba despre structuri ale școlilor din comunele: Albac, Câlnic, Gârda de Sus, Horea, Poiana Vadului, Săliștea, Scărișoara, Șibot, Sohodol, Șpring și Vidra. Numărul copiilor care învață în aceste unități este însă foarte mic raportat la populația școlară a județului, puțin peste 80 de elevi din efectivul total de aproape 48.500 de elevi.

– Care este situația asigurării personalului didactic de predare pentru colegiile, liceele, școlile și grădinițele care vor funcționa în anul școlar 2019 – 2020 în județul Alba și ce noutăți legislative sunt în ceea ce privește cadrele didactice?

– În prezent, ne aflăm pe ultima sută de metri în ceea ce privește repartizarea pe posturi didactice, chiar azi fiind programată ultima ședință în acest sens. Au mai rămas însă doar fracțiuni de normă, dar în situația în care vor rămâne posturi neocupate, iar aici mă refer în special la mediul rural și localitățile izolate, atunci există suficienți dascăli pensionari calificați care și-au manifestat dorința de a preda la plata cu ora. Însă, majoritatea covârșitoare a personalului didactic repartizat până acum să predea la clasă este calificat

Anul școlar 2019 – 2020 vine cu o noutate pentru cadrele didactice, care vor trebui să prezinte un certificat de integritate comportamentală, conform prevederilor Legii nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor. La ședința cu directorii, am beneficiat de prezența domnului comisar-șef de poliție Florin Dogaru, inspectorul-șef al IPJ Alba, iar împreună am stabilit că cererile pentru obținerea acestor certificate nu vor fi depuse individual de către fiecare cadru didactic în parte, ci directorii unităților de învățământ vor întocmi tabele nominale, iar corespondența cu poliția va fi făcută prin intermediul poștei, pentru a nu-i purta pe oameni pe drumuri și pentru a nu aglomera ghișeele.

– Care este stadiul aprovizionării cu manuale școlare la nivelul județului Alba? Vor avea toți elevii manuale școlare pe bănci în prima zi de școală?

– Din cele 67.182 de manuale solicitate, au rămas nelivrate doar 660 de manuale pentru minoritățile naționale, pe care Editura Didactică și Pedagogică a promis că ni le va trimite azi – cele de limba maghiară și germană, respectiv luni, manualele de limba romani, astfel că elevii vor beneficia de manuale din prima zi în care vor face efectiv cursuri.

– Dacă v-ați propus un obiectiv aparte pentru anul școlar care stă să înceapă, care ar fi acela?

– Pentru anul școlar 2019 – 2020 intenționez să dezvolt rețeaua de școli profesionale duale, printr-o colaborare eficientă cu marii agenți economici, care să le ofere elevilor posibilitatea de a face practică. De exemplu, am găsit deschidere la Blaj, unde firma Bosch are nevoie de forță de muncă bine calificată, iar Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” are resursele necesare pentru a pregăti meseriași. La Ocna Mureș, nu am mai aprobat cifră de școlarizare pentru liceul tehnologic, unde vor funcționa clase de școală profesională. Dorim să găsim o soluție și pentru zona Munților Apuseni. Dacă nu vom găsi o firmă în domeniul prelucrării lemnului în zona Câmpeni, unde avem Liceul Tehnologic Silvic, atunci am putea încerca o colaborare cu Cupru Min Abrud. La Aiud, putem face o școală profesională ca structură a Liceului Tehnologic. Și așa mai departe.

– La ce unități de învățământ veți participa la deschiderea noului an școlar?

– Luni, în prima zi de școală a noului an de învățământ 2019 – 2020, mi-am propus să particip la festivitățile de la câteva unități școlare din zona Blaj. La ora 8.00, voi fi prezentă la Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Sâncel, iar apoi mă voi afla la Blaj: la ora 9.00, la Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu”, iar de la ora 10.00, la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”, urmând să vizitez ulterior și alte școli din municipiu. În încheiere, doresc să urez întregului personal din învățământ, copiilor și părinților, dar și colaboratorilor instituționali din comunitățile locale ca noul an școlar să le aducă sănătate, putere de muncă, satisfacții, bucurii și performanțe pe măsura eforturilor depuse, asigurându-i că IȘJ Alba va fi mereu un partener de încredere!

Robert GHERGU