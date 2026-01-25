Cum au fost pedepsiți mai mulți elevi din Alba care ascultau radio Europa Liberă într-un dormitor de cămin, la începutul anilor 80: Securitatea și operațiunea „Eterul”
Cum au fost pedepsiți mai mulți elevi din Alba care ascultau radio Europa Liberă într-un dormitor de cămin, la începutul anilor 80: Securitatea și operațiunea „Eterul”
În vremea comunismului, ascultarea emisiunilor de la radio Europa Liberă era interzisă, iar cei care erau depistați că o fac primeau mustrări publice, iar unii aveau dosare de urmărire informativă.
Cazul unor elevi din Aiud este expus într-un document al Securității Alba, care a fost desecretizat de CNSAS. Astfel, mai mulți elevi care ascultau radio Europa Liberă într-un dormitor de cămin, la începutul anilor 80, au ajuns în atenția securiștilor.
Este vorba despre nouă elevi cu vârste între 17 și 19 ani, elevi la școala de șoferi profesioniști de pe lângă Liceul „Avram Iancu” din Aiud. După stingere, ei ascultau Radio Europa Liberă, după care comentau subiectele. Crima de a asculta la radio era atât de mare în ochii Securității, încât a fost deschis un dosar de urmărire informativă.
Imediat s-a luat decizia de „destrămare a anturajului”. Posesorul aparatului de radio a fost atenționat în prezența conducerii școlii și a secretarului UTC (Uniunea Tineretului Comunist) iar ceilalți au fost „puși în discuție” în fața colegilor și a profesorilor.
„Organele de securitate au trecut la destrămarea anturajului, luând următoarele măsuri: posesorul aparatului radio la care se audiau ştirile a fost atenţionat în prezenţa conducerii şcolii şi a secretarului UTC; conducerea şcolii şi organele UTC au luat măsura punerii lor în discuţia cadrelor didactice şi a elevilor, care au adoptat o poziţie fermă de dezaprobare; elevul (…), fiind cunoscut şi cu ale abateri a fost exmatriculat din şcoală. S-au luat măsuri de intensificare a muncii informative, pentru a cunoaşte din timp astfel de fapte şi a le preveni”, se menţionează în raportul Securităţii Alba, din 2 aprilie 1981, semnat de șeful Securității, Florian Brihac.
Documentul Securității precizează că acesta „mai avea și alte abateri”, o formulare generală prin care a putut fi pedepsit exemplar în fața celorlalți.
Operațiunea „Eterul”
Vânarea celor care ascultau Europa Liberă era aplicată în toată România prin operațiunea „Eterul” care se desfășura la nivel național.
„Întreg potențialul informativ al securității județene a fost instruit să acționeze pentru identificarea și furnizarea de informații privind persoanele cu preocupări pe linia problemei Eterul. Ca urmare a măsurilor luate, au fost obținute informații despre persoane cu preocupări de a audia și colporta știri denigratoare transmise la posturile de radio reacționare, în special Europa Liberă, un număr de două persoane fiind cercetate și avertizate pentru asemenea preocupări”, se susținea într-un raport din martie 1989, semnat de către maiorul Gheorghe Lupeș.
Cei care erau prinşi că ascultă postul Europa Liberă, oficial, nu riscau prea multe, doar pentru o asemenea faptă. Cele trei măsuri oficiale de sancţionare erau: atenţionarea, avertizarea şi punerea în discuţie.
Atenţionarea însemna că venea ofiţerul de Securitate şi spunea persoanei să aibă grijă pentru că nu este bine ce face. Avertizarea presupunea o vizită la serviciu, unde era chema şeful sau directorul şi de faţă cu el avea loc discuția. Punerea în dezbatere avea loc când chema tot colectivul, iar persoana vizată era scoasă în față și atenționată. Era obligată să își facă autocritica și să semneze un act prin care se angaja că nu mai asculta postul de radio.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | PLAN ROȘU de intervenție pe DJ106G, în Sibiu: O persoană în stop cardio-respirator și alte șase rănite, după impactul violent dintre două autoturisme
PLAN ROȘU de intervenție pe DJ106G, în Sibiu: O persoană în stop cardio-respirator și alte șase rănite, după impactul violent dintre două autoturisme Un accident rutier grav a avut loc duminică seara în județul Sibiu, pe DJ106G. O persoană este în stop cardio-respirator după impactul violent dintre două mașini. A fost activat planul roșu de […]
Profesorii și medicii amenință cu grevă generală: Angajații din învățământ și sănătate, nemulțumiți de măsurile Guvernului Bolojan
Profesorii și medicii amenință cu grevă generală: Angajații din învățământ și sănătate, nemulțumiți de măsurile Guvernului Bolojan Tensiunile sociale în învățământ și sistemul medical sunt în creștere, iar profesorii din Botoșani au anunțat că vor să intre grevă în lună mai, înainte de examenele naționale, iar cei din județul Maramureș vor să declanșeze o grevă […]
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 25 ianuarie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România în primăvara anului 2026: Prognoza meteo pentru lunile martie, aprilie și mai, marcată de instabilitate
Cum va fi VREMEA în România în primăvara anului 2026: Prognoza meteo pentru lunile martie, aprilie și mai, marcată de...
Școala de șoferi 2026 | Care sunt tarifele în marile orașe și ce detalii influențează prețul final
Școala de șoferi 2026 | Care sunt tarifele în marile orașe și ce detalii influențează prețul final Pentru a putea...
Știrea Zilei
FOTO | PLAN ROȘU de intervenție pe DJ106G, în Sibiu: O persoană în stop cardio-respirator și alte șase rănite, după impactul violent dintre două autoturisme
PLAN ROȘU de intervenție pe DJ106G, în Sibiu: O persoană în stop cardio-respirator și alte șase rănite, după impactul violent...
Cum au fost pedepsiți mai mulți elevi din Alba care ascultau radio Europa Liberă într-un dormitor de cămin, la începutul anilor 80: Securitatea și operațiunea „Eterul”
Cum au fost pedepsiți mai mulți elevi din Alba care ascultau radio Europa Liberă într-un dormitor de cămin, la începutul...
Curier Județean
Șoferi din Ighiu și Cugir, prinși băuți la volan de polițiști: Ce alcoolemie aveau conducătorii auto
Șoferi din Ighiu și Cugir, prinși băuți la volan de polițiști: Ce alcoolemie aveau conducătorii auto Doi șoferi, din Ighiu...
SCANDAL la Albac: Bărbat de 44 de ani, REȚINUT după ce și-a amenințat cumnatul și i-a spart ușa și un geam al casei
SCANDAL la Albac: Bărbat de 44 de ani, REȚINUT după ce și-a amenințat cumnatul și i-a spart ușa și un...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
Legenda miresei din Gârbova, o poveste tristă a Julietei din Ardeal
Legenda miresei din Gârbova, o poveste tristă a Julietei din Ardeal Transilvania – tărâm de legende, cântece și istorii fermecătoare, multe...
25 ianuarie: Sunt sărbătoriți Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului
25 ianuarie: Sunt sărbătoriți Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului Rugăciunea la Grigorie Teologul este una dintre...