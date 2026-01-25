Cum au fost pedepsiți mai mulți elevi din Alba care ascultau radio Europa Liberă într-un dormitor de cămin, la începutul anilor 80: Securitatea și operațiunea „Eterul”

În vremea comunismului, ascultarea emisiunilor de la radio Europa Liberă era interzisă, iar cei care erau depistați că o fac primeau mustrări publice, iar unii aveau dosare de urmărire informativă.

Cazul unor elevi din Aiud este expus într-un document al Securității Alba, care a fost desecretizat de CNSAS. Astfel, mai mulți elevi care ascultau radio Europa Liberă într-un dormitor de cămin, la începutul anilor 80, au ajuns în atenția securiștilor.

Este vorba despre nouă elevi cu vârste între 17 și 19 ani, elevi la școala de șoferi profesioniști de pe lângă Liceul „Avram Iancu” din Aiud. După stingere, ei ascultau Radio Europa Liberă, după care comentau subiectele. Crima de a asculta la radio era atât de mare în ochii Securității, încât a fost deschis un dosar de urmărire informativă.

Imediat s-a luat decizia de „destrămare a anturajului”. Posesorul aparatului de radio a fost atenționat în prezența conducerii școlii și a secretarului UTC (Uniunea Tineretului Comunist) iar ceilalți au fost „puși în discuție” în fața colegilor și a profesorilor.

„Organele de securitate au trecut la destrămarea anturajului, luând următoarele măsuri: posesorul aparatului radio la care se audiau ştirile a fost atenţionat în prezenţa conducerii şcolii şi a secretarului UTC; conducerea şcolii şi organele UTC au luat măsura punerii lor în discuţia cadrelor didactice şi a elevilor, care au adoptat o poziţie fermă de dezaprobare; elevul (…), fiind cunoscut şi cu ale abateri a fost exmatriculat din şcoală. S-au luat măsuri de intensificare a muncii informative, pentru a cunoaşte din timp astfel de fapte şi a le preveni”, se menţionează în raportul Securităţii Alba, din 2 aprilie 1981, semnat de șeful Securității, Florian Brihac.

Documentul Securității precizează că acesta „mai avea și alte abateri”, o formulare generală prin care a putut fi pedepsit exemplar în fața celorlalți.

Operațiunea „Eterul”

Vânarea celor care ascultau Europa Liberă era aplicată în toată România prin operațiunea „Eterul” care se desfășura la nivel național.

„Întreg potențialul informativ al securității județene a fost instruit să acționeze pentru identificarea și furnizarea de informații privind persoanele cu preocupări pe linia problemei Eterul. Ca urmare a măsurilor luate, au fost obținute informații despre persoane cu preocupări de a audia și colporta știri denigratoare transmise la posturile de radio reacționare, în special Europa Liberă, un număr de două persoane fiind cercetate și avertizate pentru asemenea preocupări”, se susținea într-un raport din martie 1989, semnat de către maiorul Gheorghe Lupeș.

Cei care erau prinşi că ascultă postul Europa Liberă, oficial, nu riscau prea multe, doar pentru o asemenea faptă. Cele trei măsuri oficiale de sancţionare erau: atenţionarea, avertizarea şi punerea în discuţie.

Atenţionarea însemna că venea ofiţerul de Securitate şi spunea persoanei să aibă grijă pentru că nu este bine ce face. Avertizarea presupunea o vizită la serviciu, unde era chema şeful sau directorul şi de faţă cu el avea loc discuția. Punerea în dezbatere avea loc când chema tot colectivul, iar persoana vizată era scoasă în față și atenționată. Era obligată să își facă autocritica și să semneze un act prin care se angaja că nu mai asculta postul de radio.

