Cum a scăpat până la urmă un albaiulian de proces după ce asupra sa a fost găsită o cantitate de 0,41 grame de cannabis, ambalată într-o punguță

Tribunalul Alba a fost sesizat de DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia cu o cerere de confirmare a soluției din 23 martie 2026 de renunțare la urmărirea penală dispusă față de un suspect cercetat pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu, faptă prevăzută de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000.

Procedura s-a desfășurat în camera de consiliu, iar pronunțarea a fost amânată succesiv până miercuri, 29 aprilie 2026.

În fapt, s-a reținut că la data de 2 februarie 2025, în urma intervenției poliției la un conflict izbucnit în fața unui club din Alba Iulia, asupra suspectului, un localnic, a fost găsită o cantitate de 0,41 grame de cannabis, ambalată într-o punguță. Substanța a fost confirmată printr-un raport tehnico-științific ca fiind drog de risc.

Pe parcursul urmăririi penale, suspectul a recunoscut deținerea substanței și a declarat că aceasta era destinată consumului propriu. De asemenea, nu au rezultat indicii privind implicarea sa în activități de trafic de droguri sau distribuție către alte persoane.

Procurorul a apreciat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 318 C.proc.pen. și a dispus renunțarea la urmărirea penală, considerând că nu există un interes public în continuarea procesului penal, având în vedere gravitatea redusă a faptei și circumstanțele concrete.

Judecătorul de cameră preliminară a analizat legalitatea și temeinicia acestei soluții, verificând atât condițiile obiective, cât și pe cele subiective prevăzute de lege. S-a constatat că infracțiunea se încadrează în limitele de pedeapsă care permit aplicarea instituției renunțării la urmărire penală.

În ceea ce privește interesul public, instanța a reținut că fapta prezintă un grad redus de pericol social, fiind vorba despre o cantitate foarte mică de droguri destinată exclusiv consumului propriu, fără consecințe asupra altor persoane sau asupra ordinii publice.

De asemenea, instanța a avut în vedere persoana suspectului, care nu are antecedente penale, a avut o conduită sinceră și cooperantă pe parcursul anchetei și se află în proces de formare educațională, aspecte ce indică un risc scăzut de recidivă.

Judecătorul a subliniat că instituția renunțării la urmărirea penală reflectă principiul oportunității, permițând autorităților să evite sancționarea penală în cazurile în care aceasta nu este necesară pentru atingerea scopului legii penale, respectiv prevenirea infracțiunilor și reintegrarea socială.

Totodată, s-a arătat că această soluție este compatibilă cu jurisprudența Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și cu tendințele moderne în politica penală, care favorizează abordări nepunitive în cazul consumatorilor de droguri.

În final, instanța a admis cererea DIICOT, a confirmat soluția de renunțare la urmărirea penală și a dispus obligarea suspectului la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, hotărârea fiind definitivă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

