Cum a fost înșelat un bărbat din Roșia Montană pe internet: A rămas fără 10.000 de lei după ce a comandat piese auto online

Un bărbat din Județul Ilfov a fost prins de polițiștii din Abrud după ce ar fi înșelat un locuitor din Roșia Montană cu suma de 10.000 de lei.

Mai exact, individul din Popești-Leordeni, Ilfov, a publicat un anunț pe o platformă online în care s-a angajat să-i livreze piese auto bărbatului din Roșia Montană, în schimbul unui avans de 10.000 de lei.

După ce a primit suma, acesta nu a mai livrat bunurile promise și nu a mai răspuns la telefon. Din fericire, prejudiciul a fost recuperat în totalitate, fiind restituit persoanei vătămate.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 septembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din orașul Abrud au identificat un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov, bănuit de săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din cercetări a reieșit că, la începutul lunii aprilie 2025, bărbatul de 40 de ani ar fi convenit cu un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din localitatea Roșia Montantă, în urma unui anunț postat pe o platformă online, să-i livreze acestuia piese auto, în schimbul unui avans de 10.000 lei. Ulterior, bărbatul de 40 de ani nu ar mai fi livrat produsele și nu ar mai fi răspuns la telefon.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, fiind restituit persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

