Cum a ajuns Avram Iancu să realizeze mai multe premiere în înotul în ape deschise: „Am ajuns performer muncind, dar și pentru că am primit în dar de la Dumnezeu anumite înzestrări”

A revoluționat înotul românesc în ape deschise prin traversarea înot a Canalului Mânecii. Este primul român care a atacat înot Canalul Mânecii. Este primul român (născut și crescut în România) care traversează Canalul Mânecii fără costum de protecție (2016), arborând la catargul bărcii sale unicul drapel al României. Este PRIMUL și SINGURUL om din lume care a înotat un fluviu fără costum de protecție în 89 de zile, fără nicio zi de pauză, înotând toată Dunărea de la izvoare la vărsare.

Este primul român nominalizat de către WORLD OPEN WATER SWIMMING ASSOCIATION la titlul de MAN OF THE YEAR în lume. Este deținătorul recordului național de anduranță la înot după durata de timp al înotului: a înotat 36 de ore și 29 de minute fără întrerupere, 103,8 km, între Pojejena și Porțile de Fier (2020). Este PRIMUL român care a înotat peste 24 de ore neîntrerupt. Este PRIMUL om din lume care a înotat 18 ore și 30 de minute ÎMPOTRIVA CURENTULUI, în Dunăre, parcurgând 26 de km.

Este PRIMUL român care a câștigat titlul mondial „Performance of the Year 2021” în lume, la înotul în ape deschise, titlu decernat de către World Open Water Swimming Association, cu sediul în California. Este OMUL de lângă noi.

– Dragă prietene, în primul și cel mai important rând vreau să-ți mulțumesc pentru amabilitatea de a-mi acorda un interviu, având în vedere că de câțiva ani buni tu ești o persoană foarte ocupată.

– Întotdeauna am apreciat proiectele tale și am dat curs invitațiilor de a participa la ele pentru că am o deosebită apreciere față de bibliotecari. Este o plăcere pentru mine să stau de vorbă cu una dintre cele mai reprezentative bibliotecare din Alba Iulia.

– Cum a apărut înotul în viața ta și cum au evoluat lucrurile de la prima întâlnire cu înotul și până azi, când ești un mare campion, cu rezultate excepționale?

– Am învățat să înot la vârsta de 10 ani. Am fost cu mama la Băile Herculane în celebrele pe atunci concedii de tratament de 18 zile. În piscina hotelului s-a întâmplat minunea. Am învățat să înot, ca orice alt copil. Mi-a plăcut foarte mult apa și îmi place și acum. Dar pe atunci nu-mi imaginam că voi ajunge atât de departe cu înotul. Așa a început totul și am ajuns la înotul în ape deschise pe care-l practic azi și mărturisesc că nu-i deloc ușor să faci performanță. Sunt căsătorit, am trei copii, am serviciu, proiecte, diverse invitații de colaborare etc., dar trebuie să găsesc timp pentru toate și mai ales pentru antrenamente, fără de care nu aș reuși să fiu ceea ce sunt, iar antrenamentele trebuie intensificate în funcție de obiectivul urmărit, ceea ce nu e deloc ușor.

– Ai în palmares câteva recorduri sportive excepționale. Te rog să ne povestești câte ceva despre fiecare și să ne spui cum au apărut aceste idei și care dintre ele ți-au adus cea mai mare recunoaștere internațională?

– Dacă ar fi să vă vorbesc despre fiecare aventură în parte, ar trebui să scrieți o carte consistentă, nu doar un articol. Bătălia vieții mele, care mi-a adus și popularitatea mare, rămâne de departe traversarea înot a Canalului Mânecii. Acest succes mi-a schimbat viața. Apoi, un alt proiect important ar fi cel în care, în premieră absolută, am înotat întregul curs al Dunării, fără costum de neopren, timp de 89 de zile. O altă premieră mondială absolută a fost înotul împotriva curentului pe Dunăre, pe un parcurs de 26 km, în 18 ore și 30 de minute. Acest proiect mi-a adus cea mai înaltă recunoaștere mondială – titlul WOWSA Performance of de Year, 2021 (World Open Water Swimming Association).

– Între timp nu ai stat degeaba. Ce provocări și ce performanțe ai mai avut în ultimii ani?

– Am realizat mai multe lucruri interesante, dar punctez doar câteva. Între timp, de la ultima noastră întâlnire, am traversat Canalul Bristol. Apoi am înotat acolo unde Iisus a umblat pe ape, traversând Marea Galileii, acesta fiind alt proiect în premieră internațională. Anul trecut am înotat și de-a lungul fluviului Rin, timp de 48 de zile, având ca scop integrarea României în spațiul Schengen.

– În afară de înotul în ape deschise, ai fost tentat și de alte sporturi, printre ele numărându-se Karate Kyokushin, Ultramaratonul de la Cercul Polar de Nord și Parângul Night Challenge. Ce ne poți spune despre aceste competiții care te-au scos din zona ta sportivă?

– Fac sport de când mă știu. Am fost campion al României la Karate Kyokushin, am fost medaliat cu bronz la celebra cursă de la Cercul Polar, 6633 Arctic Ultra etc. Aceste lucruri vin să confirme faptul că nimic nu e întâmplător. Am ajuns performer muncind, dar și pentru că am primit în dar de la Dumnezeu anumite înzestrări.

– Fiind om de cultură, bibliotecar mai precis, ai înțeles cât de important este să lași în urma ta nu numai gloria de-o clipă, ci și cărți în care să fie consemnate recordurile tale și cu ajutorul cărora să-i motivezi pe toți cei fără de speranțe sau fără modele de urmat. Ce cărți ai scris și ce conținut ai abordat? Cum au fost ele primite de public și unde au avut loc prezentările lor?

– Așa este. Este foarte important să consemnezi realizările pentru a ajunge la cât mai multă lume modelul tău de reușită. Și eu, ca și alții înaintea mea, la un moment dat am simțit necesitatea de a scrie despre recordurile mele. Călătorind mult fizic, se petrece și o călătorie spirituală. Am dorit ca prin aceste cărți să le transmit fanilor și publicului larg aceste experiențe care să-i motiveze. „Schimbarea ești tu” și „Provocarea Rinului” sunt cele două cărți scrise de mine, cărți motivaționale. De altfel, pentru că povestea succeselor mele a început în bibliotecă, lectura unei cărți de Jules Verne fiind cea care m-a determinat să aleg înotul în ape deschise, mi s-a părut firesc și necesar ca prin cărțile mele, povestea performanțelor mele descrise în cele două cărți, să se întoarcă și să-și găsească locul tot în bibliotecă.

– Performanțele tale și faptul că ești colegul nostru te-au adus și în marea familie a oamenilor de cultură din județul Alba. Ai fost invitatul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba de mai multe ori, al televiziunii regionale Alba Carolina TV, al Radioului Reîntregirea și chiar al meu personal. Haide să amintim aceste proiecte și să povestim puțin despre ele.

– Cea mai mare satisfacție a unui performer este aceea ca tot ce face el să aibă importanță și pentru alții. Eu cred că îmi amintesc bine proiectele la care am participat la Alba Iulia, pentru că au trecut deja câțiva ani buni de când colaborez cu tine. Am răspuns cu bucurie invitației de a fi prezent la Târgul de cArte Alba Transilvana din anul 2017, unde le-am vorbit elevilor de la Colegiul Tehnic „Apulum” din Alba Iulia și le-am conferit diplome câștigătorilor concursului

„Cartea care te cucerește”. Și pentru că m-am simțit minunat, am revenit în acest proiect și în anul următor, în 2018. Apoi am susținut o conferință motivațională, în anul 2019, la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia și tot atunci am lansat la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba cartea „Schimbarea ești tu”. La finalul lansării am răspuns invitației de a particpa la emisiunea realizată de tine la Alba TV, interviu care a apărut în cartea ta, „Excelență și valoare”.

În anul 2022, la lansarea cărții de la Muzeul Principia din Alba Iulia am fost din nou prezent și m-am bucurat de reușita evenimentului. Iar în anul 2024 am avut din nou bucuria să lansez la Alba Iulia și cea de-a doua mea carte, „Provocarea Rinului”, și să fiu intervievat de tine la postul de radio Reîntregirea și la televiziunea cu același nume. Aceste invitații venite periodic de la Alba Iulia sunt încă o dovadă că ceea ce fac are impact, că publicul este alături de mine și se bucură alături de mine. Vă mulțumesc tuturor că rezonați cu mine. Și pentru că aceste întâlniri sunt dorite de public, voi continua să susțin discursuri motivaționale la firme, grupuri, ONG-uri, team bildinguri, în unități de învățământ etc., atât la Alba Iulia, cât și în alte localități unde am fost și voi fi invitat.

– Știu că ești deja Cetățean de Onoare al comunei Întorsura (2018); Cetățean de Onoare al Municipiului Petroșani (2016); Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara (2017); ai fost decorat de Președintele României cu Ordinul Național „Steaua României în Grad de Cavaler” (2019)… Cu ce evenimente, distincții, diplome și premii ai mai fost recompensat de-a lungul timpului?

– În afară de cele enumerate de tine ar mai fi de adăugat titlul de Cetățean de Onoare al Orașului Pâncota și câștigarea prestigiosului premiu „Performance of the Year” acordat de Organizaţia Mondială de Înot în Ape Deschise. Eu am adus în România pentru prima dată acest titlul mondial și sunt foarte mândru că i-am făcut țării mele acest minunat cadou.

– Numele tău ți-a adus în palmares și câteva întâmplări mai deosebite. Cea mai recentă este aceea în care ai fost invitat de curând la lansarea filmului „Avram Iancu. Împotriva imperiului”. Cum ai primit această invitație și cum a fost la evenimentele generate de ea?

– Invitația la premiera filmului „Avram Iancu. Prin cenușa imperiului”, film realizat cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la nașterea eroului nostru național Avram Iancu, a fost pentru mine o colaborare inedită. M-am bucurat că s-a făcut acest film despre marele erou Avram Iancu și că realizatorii lui m-au cooptat în echipa de promovare a a filmului. Am acceptat imediat. Nu puteam să nu o fac. Și a fost totul foarte interesant și nou.

– Am ajuns la finalul interviului nostru și este evident că ultima întrebare se referă la viitor. Ce planuri mai are sportivul, scriitorul și speakerul motivațional Avram Iancu și când te vom mai avea la Alba Iulia?

– În primul și în primul rând intenționez să marchez cei zece ani de carieră sportivă într-un mod cu totul deosebit. Restul rămâne deocamdată surpriză. Sănătoși să fim, că proiectele vin.

– Dragă Avram Iancu, îți multumesc mult pentru acest interviu și abia aștept să ne revedem!

Daniela FLOROIAN, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

