Cugireancă de 54 de ani, REȚINUTĂ de polițiști pentru FURT: A intrat într-un imobil din oraș și a sustras 200 de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 46 de minute

în

De

O cugireancă de 54 de ani a fost reținută de polițiști pentru furt după ce a intrat într-un imobil din oraș și a sustras 200 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 februarie 2026, polițiștii de investigații criminale din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o femeie de 54 de ani, din Cugir, care este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 17 februarie 2026, femeia a profitat de faptul că ușile de acces ale unui imobil din oraș erau neasigurate și ar fi pătruns, fără drept, în interiorul acestuia, de unde ar fi sustras suma de 200 de lei.

Femeia va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

