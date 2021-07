Cu transferul lui Nicolae Stanciu blocat, antrenorul Valentin Sinescu se chinuie la Unirea Alba Iulia

Ieri Slavia Praga a anunțat că plecarea lui Nicolae Stanciu la Galatasaray Istanbul a picat, cluburile neînțelegându-se aspura sumei de transfer din pricia impresarilor ce au intermediat tranzacția (cehii au plecat de la 8 milioane de euro, iar turcii au oferit maximum 6,5 milioane).

În consecință, lucrurile la Unirea Alba Iulia, ce aștepta disperare banii cuveniți, se complică și mai mult în privința chestiunii financiare și implicit a perspectivei imediate. La începutul săptămânii “alb-negrii” au demarat pregătirea sub comanda noului “principal”, Valentin Sinescu, însă situația este critică. Sunt doar 17 jucători în lot, inclusiv atacantul Andrei David vrea să plece la Industria Galda de Jos, nemulțumiți că se adună la greu lunile de contracte neachitate.

Pentru a detensiona cât de cât atmosfera, la antrenamentul de aseară al uniriștilor au fost prezenți primarul Gabriel Pleșa și viceprimarul Marius Filimon, ce au discutat cu jucătorii pe tema problemelor financiare.

“Situația este incertă. M-am angajat în fața lui Mihai Dăscălescu că îl ajut, dar activitatea este sub semnul întrebării. Înțeleg că se fac eforturi să se rezolve, se caută soluții pentru redresare”, a spus Sinescu, cel care va debuta oficial, miercui, 28 iulie, în partida din deplasare cu Industria Galda de Jos, din faza întâi a Cupei României.

În lipsă de soluții, fără a putea să-și permită în actuala conjunctură să se gândească la achiziții, neavând ce le promite, tehnicianul din Ploiești, ce a activat la loturile naționale Under 15 și Under 19, a apelat la tineri din propria pepinieră, deja atrăgându-i atenția două nume: Andrei Moldovan (n. 2003) și Marius Sebaș (2005), ce se pregătesc cu prima echipă.

“Avem tineri precum Dehelean sau Haj ce pot progresa substanțial, dacă am lucra un an, în condiții firești, de liniște”, a adăugat Sinescu, ce și-ar dori întăriri în toate compartimentele (portar, fundaș, mijlocaș, atacant). Asta în condițiile în care efectivul este subțire numeric și valoric și se se pleacă în masă de la Unirea Alba Iulia. “Alb-negrii” au pierdut o serie de jucători importanţi precum Sporea (Flacăra Horezu), D. Lupşan (CS Ocna Mureş), Bucurică (CS Universitatea Alba Iulia), M. Codrea (FC Braşov), Ad. Matei (Industria Galda),Joldeş, Adam sau Zsigmond (ultimul vrea să renunţe, pentru a munci la afacerea familiei), nefiind sigur că vor continua nici Bîrdea și An. David.

În schimb e posibil să rămână fundașul V. Codrea, câtă vreme la CSM Deva ar avea șanse mai puține să evolueze. Un alt apărător, Radu Scrob, se pregătește momentan cu „alb-negrii”, însă e incertă continuarea activității fotbalistice, din motive profesionale.