Cu cât a crescut datoria externă a României în 2025: Date oficiale
Datoria externă totală a României a crescut în 2025 cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR).
„În perioada ianuarie – decembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 179,431 miliarde euro la 31 decembrie 2025 (78,9% din totalul datoriei externe), în creştere cu 14,8% faţă de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2025 nivelul de 47,916 miliarde euro (21,1% din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,6% faţă de 31 decembrie 2024”, indică datele BNR, potrivit News.ro.
În perioada ianuarie-decembrie 2025 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 30,127 miliarde euro, comparativ cu 28,853 miliarde euro în perioada ianuarie-decembrie 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 637 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 369 milioane euro, balanţa veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 1,861 miliarde euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 419 milioane euro.
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 8,153 miliarde euro (comparativ cu 5,602 miliarde euro în perioada ianuarie – decembrie 2024), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 6,185 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1,968 miliarde euro.
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,2% în perioada ianuarie – decembrie 2025, comparativ cu 21,5% în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 decembrie 2025 a fost de 6 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2025 a fost de 104,8%, comparativ cu 103,6% la 31 decembrie 2024.
