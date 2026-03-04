CTS Alba, un nou apel la DONARE DE SÂNGE grupa A pozitiv: „Cererea este mare, stocul la această grupă este insuficient și nu facem față solicitărilor”

Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba a făcut, miercuri, 4 martie 2026, un apel la donare la sânge grupa A pozitiv.

„Avem nevoie în continuare de donatori cu grupa A pozitiv. Cererea este mare, stocul la această grupă este insuficient și nu facem față solicitărilor. Rugăm donatorii cu grupa A pozitiv să vina la noi în centru, pentru a dona sânge.

Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.

Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an

-greutate peste 50Kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

