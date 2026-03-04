CTS Alba, un nou apel la DONARE DE SÂNGE grupa A pozitiv: „Cererea este mare, stocul la această grupă este insuficient și nu facem față solicitărilor”
CTS Alba, un nou apel la DONARE DE SÂNGE grupa A pozitiv: „Cererea este mare, stocul la această grupă este insuficient și nu facem față solicitărilor”
Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba a făcut, miercuri, 4 martie 2026, un apel la donare la sânge grupa A pozitiv.
„Avem nevoie în continuare de donatori cu grupa A pozitiv. Cererea este mare, stocul la această grupă este insuficient și nu facem față solicitărilor. Rugăm donatorii cu grupa A pozitiv să vina la noi în centru, pentru a dona sânge.
Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.
Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Peste 500 de elevi și preșcolari din Sebeș au participat la Sărbătoarea Mărțișorului, ediția a IX-a, organizată în Piața Primăriei
Peste 500 de elevi și preșcolari din Sebeș au participat la Sărbătoarea Mărțișorului, ediția a IX-a, organizată în Piața Primăriei Peste 500 de elevi și preșcolari din Sebeș au participat marți, 3 martie 2026, la sărbătoarea mărțișorului, un târg simbolic de primăvară, în care soarele, muzica și zâmbetele s-au armonizat. Organizatorii, primăria și Centrul Cultural […]
15 martie 2026 | Oportunitate pentru viitorii polițiști: traseu de pregătire sportivă organizat de IPJ Alba: ,,Vă așteptăm să faceți primul pas”
Oportunitate pentru viitorii polițiști: traseu de pregătire sportivă organizat de IPJ Alba: ,,Vă așteptăm să faceți primul pas” Poliția din Alba invită tinerii din județ care își doresc o carieră în Poliție să participe la un traseu de pregătire sportivă, organizat în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Poliției Române. Activitatea are scopul de a-i familiariza pe […]
VIDEO | Două lebede, surprinse pe Mureș, la Sântimbru: „Un semn că natura își găsește și ea liniștea în satele noastre”
Două lebede, surprinse pe Mureș, la Sântimbru: „Un semn că natura își găsește și ea liniștea în satele noastre” Două lebede au fost surprinse pe Mureș, în comuna Santimbru, localitatea Totoi, astăzi, 3 martie 2026. Videoclipul a fost făcute de Roxana, o localnică. Imaginile au fost distribuite pe o rețea de socializare de către primarul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Unitățile canine Salvamont România, în stagiul de pregătire intensivă 2026 în Munții Făgăraș
Unitățile canine Salvamont România, în stagiul de pregătire intensivă 2026 în Munții Făgăraș Câinii de intervenție ai Salvamont România se...
Gazele europene sub presiune: Prețul pe TTF a explodat. Care va fi impactul asupra României
Gazele europene sub presiune: Prețul pe TTF a explodat. Care va fi impactul asupra României Prețul gazelor naturale la hub-ul...
Știrea Zilei
Peste 200 de adolescente din Alba, mai tinere de 19 ani, au devenit mame în anul 2024. 652 de fete minore din România se aflau în același an la a treia naștere
Peste 200 de adolescente din Alba, mai tinere de 19 ani, au devenit mame în anul 2024. 652 de fete...
Parcul Arini din Sebeș intră într-un amplu proces de reabilitare, revitalizare și regenerare a spațiilor publice: Peste 5 milioane de euro pentru lucrări
Parcul Arini din Sebeș intră într-un amplu proces de reabilitare, revitalizare și regenerare a spațiilor publice: Peste 5 milioane de...
Curier Județean
FOTO | Peste 500 de elevi și preșcolari din Sebeș au participat la Sărbătoarea Mărțișorului, ediția a IX-a, organizată în Piața Primăriei
Peste 500 de elevi și preșcolari din Sebeș au participat la Sărbătoarea Mărțișorului, ediția a IX-a, organizată în Piața Primăriei...
CTS Alba, un nou apel la DONARE DE SÂNGE grupa A pozitiv: „Cererea este mare, stocul la această grupă este insuficient și nu facem față solicitărilor”
CTS Alba, un nou apel la DONARE DE SÂNGE grupa A pozitiv: „Cererea este mare, stocul la această grupă este...
Politică Administrație
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să...
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu 2026, la Serviciul Centrul Local Câmpeni: ,,Își vor reduce cheltuielile cu transportul și timpul de deplasare”
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu...
Opinii Comentarii
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...