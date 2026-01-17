CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa A negativ: ,,Cererea a fost foarte mare. La această grupă sunt bolnavi în stare gravă”

Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, un apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupa A negativ.

,,Avem stoc foarte mic la grupa A negativ. În ultimele două săptămâni, cererea a fost foarte mare. La această grupă sunt bolnavi în stare gravă, cu traumatisme, hemoragie digestivă, cancer, leucemie etc., care au nevoie în continuare de transfuzie de sânge pentru a fi salvați. Rugăm donatorii cu A negativ să vină la noi, în centru, pentru a dona sânge.

Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba pe o rețea de socializare.

Programul CTS Alba este Luni-Vineri : 7.30-11.00.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an

-greutate peste 50Kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-sa nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

