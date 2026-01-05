CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: ,,Un tânăr cu politraumatism și o pacientă, amândoi în stare gravă, au nevoie de ajutor”

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ

Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, duminică, 4 ianuarie 2026, un apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupa B negativ (grupă rară).

,,Un tânăr cu politraumatism și o pacientă, amândoi în stare gravă, au nevoie de ajutor. De asemenea, avem mare nevoie de donatori și cu celelalte grupe (excepție grupa B pozitiv), deoarece stocurile sunt foarte mici. Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.

Programul la CTS Alba în săptămâna 05.01 – 09.01.2026 este următorul:

*Luni, joi și vineri – Deschis / 7.30 -11.00;

*Marți și miercuri – Închis

„Amintim donatorilor că NU SE CONSUMĂ ALCOOL ȘI GRĂSIMI CU 2-3 ZILE ÎNAINTE DE DONARE”, a precizat Dr. Ana Savu, director al Centrului de Transfuzie Sanguină Alba.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an

-greutate peste 50Kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-sa nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

