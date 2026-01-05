CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: ,,Un tânăr cu politraumatism și o pacientă, amândoi în stare gravă, au nevoie de ajutor”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ
Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, duminică, 4 ianuarie 2026, un apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupa B negativ (grupă rară).
,,Un tânăr cu politraumatism și o pacientă, amândoi în stare gravă, au nevoie de ajutor. De asemenea, avem mare nevoie de donatori și cu celelalte grupe (excepție grupa B pozitiv), deoarece stocurile sunt foarte mici. Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.
Programul la CTS Alba în săptămâna 05.01 – 09.01.2026 este următorul:
*Luni, joi și vineri – Deschis / 7.30 -11.00;
*Marți și miercuri – Închis
„Amintim donatorilor că NU SE CONSUMĂ ALCOOL ȘI GRĂSIMI CU 2-3 ZILE ÎNAINTE DE DONARE”, a precizat Dr. Ana Savu, director al Centrului de Transfuzie Sanguină Alba.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-sa nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
