CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem multe solicitări pe aceste grupe, iar stocul este insuficient”

Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, miercuri, 8 aprilie 2026, un nou apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupele O negativ, AB pozitiv și A pozitiv .

Avem nevoie în continuare de donatori cu grupele: O negativ, A pozitiv și AB pozitiv. Vă amintim programul din zilele următoare:

Vineri (10.04.) – Luni (13.04.2026) – ÎNCHIS. Centrul se deschide marți, 14.04.2026, când vă așteptăm la donare.

Colectivul CTS Alba vă mulțumește tuturor celor care ați răspuns apelurilor noastre și ați donat sânge, vă urează: SĂRBĂTORI FERICITE, se arată în mesajul publicat de CTS Alba.

Programul de sărbători CTS Alba este următorul:

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an

-greutate peste 50 kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

