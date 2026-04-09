CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem multe solicitări pe aceste grupe, iar stocul este insuficient”
Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, miercuri, 8 aprilie 2026, un nou apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupele O negativ, AB pozitiv și A pozitiv .
Avem nevoie în continuare de donatori cu grupele: O negativ, A pozitiv și AB pozitiv. Vă amintim programul din zilele următoare:
Vineri (10.04.) – Luni (13.04.2026) – ÎNCHIS. Centrul se deschide marți, 14.04.2026, când vă așteptăm la donare.
Colectivul CTS Alba vă mulțumește tuturor celor care ați răspuns apelurilor noastre și ați donat sânge, vă urează: SĂRBĂTORI FERICITE, se arată în mesajul publicat de CTS Alba.
Programul de sărbători CTS Alba este următorul:
- Vineri, 10.04 – Luni, 13.04.2026 – ÎNCHIS
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50 kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
