CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE pentru grupa A pozitiv: ,,Cu toate că zilnic am avut donatori cantitatea de sânge recoltată a fost insuficientă”
Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a publicat un mesaj, astăzi, 2 martie 2026, prin care roagă oamenii să doneze sânge, grupa A pozitiv, de urgență.
Reprezentanții au transmis că de două luni de zile cererea de sânge pentru grupa A pozitiv este foarte mare din cauza diferitelor incidente sau urgențe medicale. Astfel, CTS Alba a făcut următorul apel de urgență:
,,De două luni de zile avem cerere mare la grupa de sânge A pozitiv :
- accidente rutiere
- politraumatisme de diverse cauze
- cazuri de hemoragie digestivă
- intervenții chirurgicale
- afecțiuni cronice complicate
- urgențe din secția de Obst.-Ginecologie
- pacienți din secțiile Oncologie și Hematologie ,etc.
Cu toate că zilnic am avut donatori cu grupa A pozitiv , cantitatea de sânge recoltată a fost insuficientă .
Rugăm persoanele cu grupa A pozitiv să vină să doneze sânge și astfel, toți pacienții cu această grupă să beneficieze de tranzfuzie de sânge.
Vă mulțumim !
Program : Luni-Vineri : 7.30-11.00
Telefon : 0258834050”, a transmis CTS Alba.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
