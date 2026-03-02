Curier Județean

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE pentru grupa A pozitiv: ,,Cu toate că zilnic am avut donatori cantitatea de sânge recoltată a fost insuficientă”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a publicat un mesaj, astăzi, 2 martie 2026, prin care roagă oamenii să doneze sânge, grupa A pozitiv, de urgență.

Reprezentanții au transmis că de două luni de zile cererea de sânge pentru grupa A pozitiv este foarte mare din cauza diferitelor incidente sau urgențe medicale. Astfel, CTS Alba a făcut următorul apel de urgență:

,,De două luni de zile avem cerere mare la grupa de sânge A pozitiv :

  • accidente rutiere
  • politraumatisme de diverse cauze
  • cazuri de hemoragie digestivă
  • intervenții chirurgicale
  • afecțiuni cronice complicate
  • urgențe din secția de Obst.-Ginecologie
  • pacienți din secțiile Oncologie și Hematologie ,etc.

Cu toate că zilnic am avut donatori cu grupa A pozitiv , cantitatea de sânge recoltată a fost insuficientă .

Rugăm persoanele cu grupa A pozitiv să vină să doneze sânge și astfel, toți pacienții cu această grupă să beneficieze de tranzfuzie de sânge.

Vă mulțumim !

Program : Luni-Vineri : 7.30-11.00
Telefon : 0258834050”, a transmis CTS Alba.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an

-greutate peste 50Kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

