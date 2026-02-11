CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa O negativ: „O pacientă cu hemoragie, care va fi supusă unei intervenții chirurgicale, are nevoie urgent de sânge”

Curier Județean

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba au lansat miercuri, 11 februarie 2026, un nou apel pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupa O negativ.

„O pacientă cu hemoragie are nevoie urgent de transfuzie de sânge cu grupa O negativ. De asemenea, bolnava va fi supusă unei intervenții chirurgicale, care nu se poate efectua doar dacă se rezervă o cantitate de sânge. Rugăm donatorii cu grupa O negativ să vina la noi în centru pentru a dona sânge”, au transmis reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, prin intermediul paginii de socializare.

Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer

