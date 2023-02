CTS Alba, APEL la donare de sânge: „Avem nevoie URGENT de donatori cu grupa O negativ”

PEDEAPSA primită de un hoț din ALBA pentru șase borcane cu miere și niște ulei de dovleac: De unde le-a furat și cum a fost „răsplătit”

Un bărbat din județul Alba s-a ales cu un an și patru luni de închisoare cu suspendare, din partea Judecătoriei Alba Iulia, după ce a furat șase borcane cu miere și 500 ml de ulei de dovleac, din portbagajul unui autoturism.

În noaptea de 26 spre 27 februarie 2022, în jurul orei 01.30, inculpatul a sustras un număr de 6 borcane de miere de albine și o sticlă de 500 ml cu ulei de dovleac, din portbagajul autoturismului Volkwagen Golf, aparținând persoanei vătămate, care se afla parcat in fața imobilului, prin deschiderea portbagajului care nu era încuiat.

Din declarația persoanei vătămate rezultă faptul că, în data de 26 februarie 2022, in jurul orei 13.30, a parcat autoturismul in dreptul imobilului unde locuiește din localitatea Șard, iar in jurul orei 17.00, a încărcat portbagajul acestuia cu mai multe borcane de miere depozitate in lădițe, cu scopul ca duminica dimineața sa se deplaseze cu ele la piaţă la Cugir.

Persoana vătămată a precizat că după ce a încărcat produsele in portbagaj, nu mai retine dacă a încuiat portbagajul, însă acesta era închis. La ora 00.00 noaptea când s-a întors la domiciliu, cu soțul acesteia, fiind plecaţi de acasă, nu a constatat ca autoturismul care era parcat in fata imobilului sa fie forţat, respectiv sa prezinte urme de forţare la nivelul uşilor sau portbagajului.

Ulterior, în dimineaţa zilei de 27.02.2022, in jurul orei 04.45, cand s-a deplasat la autoturism, a observat in imediata apropiere a acestuia, un borcan de miere spart pe jos, astfel ca a verificat portbagajul autoturismului care era inchis, dar neasigurat, iar dintr-o ladita a constatat lipsa a 6 borcane de miere care au fost sustrase din portbagaj.

Având in vedere aceste aspecte s-a deplasat in imobil si l-a anunţat pe soţul său despre ce a constatat, iar împreuna cu acesta au verificat autoturismul, insa nu au constatat lipsa altor bunuri.

Din procesul-verbal de vizionare a înregistrărilor camerelor video din apropierea domiciliului persoanei vătămate reiese faptul că înregistrările efectuate de o camera video surprind la ora 01:42:11, o persoana de sex masculin care trece podul peste Valea Bucerzii imbracata cu o pereche de blugi si o geaca, iar dupa traversarea podului acesta încearcă portbagajul unui autoturism parcat, după care se îndreaptă către autoturismul VW Golf, parcat in fata domiciliului persoanei vătămate.

Traseul persoanei a fost reconstituit prin urmărirea înregistrărilor surprinse de toate camerele de supraveghere de pe traseu, astfel că prin dreptul unei camere de supraveghere trece, la ora 01:52:03, persoana in cauza având in braţe mai multe borcane şi se îndreaptă spre un cartier al localităţii Şard.

La ora 01:54:40 o altă cameră surprinde persoana în cauză, iar imaginile sunt suficient de clare pentru a se observa că persoana are semnalmentele corespunzătoare si trasaturile inculpatului, care se deplasează spre domiciliul său, situat la o distanta de aproximativ 30 de m de camera de supraveghere.

Din procesul verbal de investigații încheiat de către organele de poliţie, reiese faptul că la data de 02.03.2022, s-a procedat la contactarea telefonica a inculpatului, pe numărul de telefon, ocazie cu care acesta a fost invitat la sediul postului de politie, acesta relatând faptul ca este plecat in oraşul Zlatna, cunoaşte de ce a fost chemat, deoarece in noaptea de 26/27.02.2022, fiind sub influenta băuturilor alcoolice, a sustras din autoturismul marca VW, mai precis din portbagajul acestuia, 6 borcane de miere, pe care 2 dintre acestea le-a scăpat pe drum spargandu-se, iar restul le-a dus la adresa de domiciliu.

Totodata, inculpatul a relatat faptul ca in data de 03.03.2022 se va deplasa din oraşul Zlatna, la adresa de domiciliu din localitatea Şard si se va prezenta la sediul Postului de Politie Ighiu, pentru a preda borcanele de miere sustrase.

„În baza art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal raportat la art. 38 alin. 1 Cod penal, contopeşte pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre cu pedeapsa stabilită prin hotărâre judecătorească și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 4 luni închisoare la care adaugă un spor fix şi obligatoriu de 1/3 din totalul celeilalte pedepse stabilită, respectiv 3 luni închisoare, pedeapsa rezultantă fiind de 1 an şi 7 luni închisoare”, se arată în hotărârea Judecătoriei Alba Iulia.