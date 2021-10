CSU Alba Iulia și Inter Unirea – victorii facile, Industria – stopată la Săsciori, Kinder Teiuș a predat “lanterna roșie”!

“Soda dragă” a stopat CS Hunedoara, echipă ce a pierdut primele puncte stagionale, iar acum 10 zile avea acel meci de poveste cu FCSB! Liderul nu a putut depăși al șaselea val, trupa lui Maxim având viață grea pe “Stadionul Dragostei”.

Trupa de lângă furnale s-a chinuit serios la Ocna Mureș, unde a întâmpinat o replică dârză, mult peste așteptări, a amfitrionilor, ce și-au depășit condiția. A fost nevoie de o fază confuză în prelungirile primului mitan pentru ca prima clasată să intre în avantaj la cabine, un penalty ușor acordat și transformat de Hergheligiu (45+2), golgheterul Seriei a 6-a, cu 7 reușite. CS Ocna Mureș rămâne cu regrete după această dispută, dar cu un punct în chimir, având o perioadă cu două puncte acumulate în 5 jocuri, tocmai împotriva pretendentelor la promovare, Metalurgistul Cugir și CS Hunedoara. O partidă nebună, în care s-a înscris numai din penalty, ambele lovituri de la 11 metri fiind foarte ușor acordate, după o lege a compensației greu de înțeles. Până la urmă, după aspectul jocului, se poate afirma fără tăgadă că CS Ocna Mureș a pierdut două puncte, iar cel mai clar penalty a fost cel neacordat, la hențul lui Garutti (37)!

„Suntem pe 7 în clasament, dar astăzi, cel puțin în prima repriză, băieții au arătat de locul 1. Am intrat la pauză în vestiar și nu am dat decât două indicații, atât, că nu am avut ce corecta. Le-am mai spus că dacă jucăm la fel sunt sigur că nu vom pierde. Dar sentimentul de bine trebuie să ne țină până luni, în realitate suntem pe 7, avem treabă, drumul e lung„, a transmis Paul Ciucă.

„Echitabil era un 0-0 (n.a. – probabil referire la acele decizii eronate la acordarea loviturilor de pedeapsă), dar până la urmă sunt fericit că Trășcan este bine. După acea săptămână, cu euforia disputei din Cupa României, acum, la Ocna Mureș nu am fost lucizi, am intrat în jocul adversarului, însă important este că am luat un punct. La fazele litigioase, pot spune că nu a luat cele mai bune decizii. Primul avertisment al lui De Motta a fost ușor acordat, după un fault de joc. În ultimele momente a scăpat partida din mână, iar la acel penalty al adversarilor, jucătorul nostru are buza spartă, probabil l-a dat în compensație„, a declarat Florin Maxim.

*Da Motta, eliminat în minutul 60, Cl. Marcu, 12 minute mai târziu

În actul secund fotbal cu pipeta, momentele tensionate fiind la cele două eliminări. Nou-intratul Da Motta putea face 2-0 în minutul 49 (bară), dar apoi și-a lăsat echipa în inferioritate în minutul 60 (două galbene primite în 5 minute). Misiunea primei clasate s-a îngreunat vizibil, însă gazdele și-au pierdut din aplomb și din turație.

Un meci aspru a avut și consecințe, ambele echipe având câte un eliminat, fiecare jucător din postura de rezervă. Da Motta (60, a stat 15 minute pe teren) și Cl. Marcu (72, a jucat 7 minute). Au fost acordate 8 minute de prelungiri

*0-1, MIN. 45+2: HERGHELIGIU a transformat, elegant, un penalty extrem de ușor acordat, după un duel D. Lupșan – L. Buș (a fost primul șut pe poartă al liderului).

*1-1, MIN. 90+2: penalty pentru gazde, parcă în compensație, cu un șut în Bradu, fiind catalogat drept henț, dar mingea l-a lovit în față pe zlătnean, iar D. LUPȘAN ce a transformat, cu un șut pe centru (primul gol la noua echipă).

*Hunedoara, cu un om mai puțin timp de 12 minute!

Da Motta (49) a deviat în bara dreaptă un șut al lui Hergheligiu, cel mai periculos jucător al oaspeților. Însă brazilianul intrat la pauză a luat două galbene în 5 minute și și-a lăsat echipa în inferioritate numerică cu o jumătate de oră înaintea finalului. În minutul 72, s-a restabilit echilibrul numeric, când Cl. Marcu, abia intrat a văzut roșu direct, după ce l-a lovit pe Trășcan. Fotbalistul Hunedoarei a fost câteva momente în stare de inconștiență, și-a revenit cu greu, fiind nevoie de intervenția ambulanței, dar a părăsit terenul în aplauzele asistenței, cu buza spartă, fiind înlocuit de R. Cristian. Giura (90+3) a șutat puțin alături.

„Soda dragă” este condusă nemeritat după primul mitan, pe care l-a controlat. Deschiderea scorului s-a produs la o fază mai mult decât discutabilă. În condițiile în care acest gol a însemnat singurul șut pe spațiul porții trimis de hunedoreni, ce l-au avut pe portarul Lefter cel mai bun echipier, este clar că CS Ocna Mureș și-a depășit condiția.

Gazdele nu pot miza pe Tegbo și Cioplântă (Ceaca, trecut rezervă în ultimul moment), iar vizitatorii au alături în jur de 50 de suporteri, poziționați în afara stadionului.

Amfitrionii au început năvalnic și au dominat liderul în primele 25 de minute, trupa lui Ciucă având marile ocazii. Coltor (2) a reluat slab din voleu, iar peste două minute Cioară a șutat peste dintr-o lovitură liberă de la 30 de metri. Același atacant l-a întors pe F. Iacob în două rânduri și a șutat în diagonală, alături (7), pentru ca în minutul 10 Lefter să respingă în corner reluarea cu capul a lui Lupșan. Hunedoara se trezește și replică prin două șuturi alături: Hergheligiu (15) și Mogoș (17). O nouă ocazie mare la poarta primei clasate, însă Lefter a parat șutul lui Cioară din unghi (22). Iar peste trei minute Frențiu nu ajunge în 6 metri o centrare prin fața porții de la același activ Cioară. Tot ocnamureșenii presează, iar Lefter mai respinge încă o dată excelent, la Coltor (42). Replică Hergheligiu (43) – un șut de la 20 de metri ce a ocolit puțin poarta.

Gruparea de lângă furnale defilează în această stagiune, cu 5 victorii din tot atâtea meciuri (în ultima deplasare, 5-0 pe “Cetate”, cu Unirea Alba Iulia), plus acea partidă de poveste din “16”-imile Cupei României cu FCSB, îndreptându-se hotărât spre Liga a 2-a, fiind marea favorită a confruntării.

Echipe de start:

CS Ocna Mureş: Ed. Mihai – Cunțan, Haiduc, D. Lupșan, Al. Kiraly – Socaci, Guț/cpt (65, Cl. Marcu) – Căt. Creț, Frențiu (88, Ov. Truță), Coltor (65, Ceaca) – Cioară (71, Hetea): rezerve An. Anghel, Ov. Truță, Neșan, Casian, Pintilie, Moise. Antrenor Paul Ciucă – principal, Romeo Arinar – secund

CS Hunedoara: Lefter – Iacob, Garutti, A. Vlad, Trășcan (75, R. Cristian) – Simon (71, A. Dumitru), Giura, Al. Mogoș (46, Bradu), Hergheligiu, Arnăutu (46, Da Motta), L. Buș/ cpt; rezerve D. Moldovan, Bortaș, Jairo. Antrenor Florin Maxim.

Avertismente: Al. Kiraly (15), Guț (45), E. Mihai (90+4)/ Trășcan (35), Mogoș (43), Da Motta (55, 60) *Cartonaș roșu: Da Motta (60)

Arbitri R. Moca (Cluj), S. Pantea (Arad), Alina Mihoc (Arad) Observatori M. Bordean (Sibiu), L. Moga (Zalău)