CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș, victorii pe linie la juniori în ultima rundă

CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș au realizat victorii pe linie în competițiile juvenile organizate de FRF, la Under 19 și Under 17. Astfel, „alb-negrii” din Cetatea Marii Uniri se mențin pe prima poziție la Under 19, iar LPS Sebeș se clasează pe locul al treilea la Under 17, după jocurile din etapa a 21-a contând pentru Seria 11.

Runda următoare sunt disputele CSM Unirea Alba Iulia – LPS Tg. Mureș și LPS Sebeș – Unirea Ungheni (duminică, 27 aprilie).

Rezultate, Under 19: Unirea Ungheni – CSM Unirea Alba Iulia 1-12; LPS Sebeș – CSC Șelimbăr 3-2 (3-0), pentru gazde marcând Moise (23, penalty), T. Crișan (35), Todea (39).

Doru Oancea a mizat pe Similie – An. Ursu, Vintilă, Fleacă, Moise – Alb, Avram, M. Cristea, T. Crișan, Cl. Lăncrănjan – Todea, mai intrând Alisie, Șerb, Gall, P. Lăncrănjan și Crețu. Uniriștii se mențin lideri, cu 54 de puncte (golaveraj 110-22), având 7 puncte mai mult decât Alma Sibiu. Unirea Ungheni este ultima, cu 3 puncte și un golaveraj incredibil, 15-255!!! LPS Sebeș este pe locul 5, cu 36 de puncte (11 victorii, 3 remize, golaveraj 74-36);

Under 17: Unirea Ungheni – CSM Unirea Alba Iulia 2-4; LPS Sebeș – CSC Șelimbăr 1-0 (0-0), gol Căian (56).

A fost duelul formațiilor clasate pe podium, gazdele câștigând împotriva ocupantei locului secund, ce are 4 puncte în față. Paul Rahovean a utilizat formula Dragosin – Dican, Cătană, Nicola, L. Crișan – Davel, Rădac, Moș, Ghitan – E. Vlad, Hudrea, mai evoluând Căian, Miclea, Topală, Fulea și Boitoș.

LPS Sebeș se poziționează pe treapta a treia, cu 45 de puncte (14 succese, 3 egaluri, golaveraj 79-25). Uniriștii sunt pe locul 8, cu 16 puncte (5 partide castigate, o remiză, golaveraj 31-82), după ce pierduseră precedentele 3 întâlniri, în fața fanilor. Unirea Ungheni a fost un adversar facil, ultima din ierarhie, cu 5 puncte, golaveraj 15-132.

