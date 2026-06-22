Sport

CSM Unirea Alba Iulia s-a despărțit oficial de „principalul” Dragoș Militaru și colaboratorii săi: „De comun acord”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 21 de minute

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CSM Unirea Alba Iulia s-a despărțit oficial de „principalul” Dragoș Militaru și colaboratorii săi: „De comun acord”

CSM Unirea Alba Iulia a anunțat în după amiaza zilei de luni, 22 iunie 2026 despărțirea oficială de antrenorul principal Dragoș Militaru și colaboratorii săi. 

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„CSM Unirea Alba Iulia și membrii staffului tehnic format din Dragoș Militaru, Moundir Moussaddak și Vasile Șleam au convenit, de comun acord, încetarea colaborării.

Clubul le mulțumește pentru activitatea desfășurată în cadrul echipei și le urează mult succes în cariera profesională și în proiectele viitoare.

âDetalii privind noua componență a staffului tehnic vor fi comunicate în perioada următoare”, au transmis reprezentanții echipei de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia.

foto – Dragoș Militaru (arhivă)

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