Sport

CSM Unirea Alba Iulia, la un puternic turneu internațional la Belgrad de polo feminin

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

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CSM Unirea Alba Iulia, la un puternic turneu internațional la Belgrad de polo feminin, în weekend

Echipa de polo feminin a CSM Unirea Alba Iulia participă în aceste la un puternic turneu internațional de pregătire, în Serbia, la Belgrad, Futog Open 2026.

Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, grupă de Conference Cup, în 6-8 noiembrie, în Bazinul Olimpic | Oponentele campioanei: CE Mediterrani (Spania) NC Chania (Grecia) și Uni-Gyor GYVSE (Ungaria)

Campioana României și deținătoarea eventului național va disputa 4 partide de verificare, în vedrea debutului stagional și a jocurilor din Conference Cup, din luna noiembrie (turneu preliminar în Bazinul Olimpic). CSM Unirea Alba Iulia a câștigat a treia Cupă a României consecutivă, la Focșani, în prima acțiune oficială din sezonul 2026/2027.

Elevele antrenorului Ovidiu Pocol vor juca, după cum urmează: *vineri, 25 septembrie, cu Vojvodina; *sâmbătă, 26 septembrie, cu Sirens și Esslingen (dimineața, respectiv după-amiaza); *duminică, 27 septembrie, cu Galatasaray (mai vechea cunoștință), joc care va încheia competiția de pregătire

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