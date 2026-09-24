Când este bine să facem vaccinul antigripal: Cine beneficiază de vaccinare gratuită

Schimbarea de vreme vine la pachet cu gripă și viroze respiratorii, iar medicii spun că sezonul a început anul acesta mai mult mai devreme, iar spitalele de boli infecţioase au înregistrat deja şi primele cazuri. De săptămâna trecută a început şi vaccinarea antigripală.

Medicii spun că cea mai bună perioadă pentru vaccinarea antigripală este undeva în perioada 15-30 octombrie. Recomandarea medicilor este că acum doar să ne pregătim pentru vaccinare. Odată inoculat acest ser antigripal, acesta produce anticorpi într-o perioadă de 10 până la 14 zile şi ne protejează până în luna februarie sau chiar martie.

Bătrânii şi copiii o pot face gratuit

Sunt multe cazuri în acest moment. La Institutul „Matei Balş” din Bucureşti ajung destul de mulţi copii care sunt testaţi pozitiv la gripă, cam 7-10 într-o săptămână. Dacă vorbim despre Institutul de Boli Infecţioase „Victor Babeş”, acolo ajung în special adulţii şi sunt două persoane internate cu gripă. Medicii spun să mai aşteptăm cu vaccinarea, dar atrag atenţia că este cea mai importantă produceră mai ales că avem vaccinuri disponibile în farmacii.

Bătrânii şi copiii se pot vaccina gratuit dacă merg la medicul de familie pentru reţetă, îşi iau vaccinul din farmacii, iar mai apoi se întorc la medicul de familie pentru a fi vaccinaţi.

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