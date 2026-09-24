Foto | Compartimentul de fizioterapie al Spitalului Municipal Aiud, reabilitat și dotat cu aparatură modernă din banii strânși la Sărbătoarea Rozelor 2026. Când va avea loc ediția din 2027
Compartimentul de fizioterapie al Spitalului Municipal Aiud, reabilitat și dotat cu aparatură modernă din banii strânși la Sărbătoarea Rozelor 2026. Când va avea loc ediția din 2027
Evenimentul Sărbătoarea Rozelor 2026 a reușit să adune pentru comunitatea din Aiud suma de aproape 50.000 de lei. Banii au fost folosiți pentru reabilitarea și dotarea cu aparatură nouă a compartimentului de fizioterapie din cadrul Spitalului Municipal Aiud.
Primarul din Aiud, Dragoș Crișan, a publicat un text prin care mulțumește comunității și vizitatorilor participanți. Mai mult decât atât, edilul anunță data în care se v-a desfășura ediția din 2027, în 26 și 27 iunie.
,,Sărbătoarea Rozelor a cucerit inimile românilor și a făcut comunitatea noastră cunoscută în întreaga țară și peste hotare.
Ediția din acest an a fost cu atât mai specială cu cât a reușit să adune comunitatea noastră și vizitatorii în jurul unei cauze importante: strângerea de fonduri pentru Spitalul Municipal Aiud.
În cadrul Tombolei Rozelor pentru Sănătate, echipa Spitalului Municipal Aiud a reușit să strângă aproape 50.000 de lei. Astăzi, cu bani strânși, întregul compartiment de fizioterapie a fost reabilitat și dotat cu aparatură nouă.
Recunoștința mea se îndreaptă către toți sponsorii acestei tombole, dar și către aiudenii și vizitatorii din întreaga țară care au participat și au contribuit la această cauză.
Sărbătoarea Rozelor a reușit să unească o comunitate întreagă în jurul unui singur obiectiv: sănătatea.
Ne revedem în 26 și 27 iunie 2027, pe Tărâmul Trandafirilor, la cea de-a XXIV-a ediție a celui mai parfumat eveniment din România!”, a scris, pe o rețea de socializare, primarul din Aiud.
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