CSM Unirea Alba Iulia, eșec la Reșița, dintr-un penalty discutabil, în Cupa României! Pelici: „N-am fost mai prejos decât adversarii”

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a pierdut, la limită, în Valea Domanului, 0-1 (0-1), dintr-o lovitură de la unsprezece metri, acordată cu ușurință, cu divizionara secundă ACSM Reșița, barajul inedit pentru definitivarea programului sferturilor de finală în Cupa României.

Unicul gol s-a înscris în minutul 21, din penalty, de către Jerdea, la un duel Ardeiu – Tucaliuc, într-o fază în care centralul George Găman (Craiova) are acoperire regulamentară, însă la fel de bine se putea acorda și fault în atac. În actul secund și albaiulienii au avut o situație similară la Golofca, fără a se dicta lovitură de la 11 metri.

„Cred că am făcut un joc bun, dar e păcat că nu am egalat la ocaziile importante din actul secund. În multe momente ne-am ridicat la înălțimea adversarului. Nu am fost mai prejos decât ACSM Reșița„, a comentat, elegant, Alexandru Pelici.

„Diferența s-a făcut din acel penalty, o fază la limită. Nu comentez arbitrajul, este un arbitru din prima ligă„, a mai spus principalul albaiulienilor.

„După ce s-a înscris, jocul nu a mai avut acea notă tacticizată, asta pe fondul unui teren greu. După pauză noi nu am mai avut ce închide, am ieșit, am echilibrat, am avut situații de a înscrie, am pus probleme unei echipe bune ca Reșița, ce vrea promovarea în Liga 1. Asta este, am pierdut, dar am arătat bine în marea majoritate a meciului. Trebuie să le mulțumim suporterilor care au fost alături de noi în Valea Domanului„, a mai spus Pelici

După acest prim eșec în Cupa României, CSM Unirea Alba Iulia va juca, în jurul datei de 2 aprilie, în deplasare, cu Farul Constanța.

Foto: Miruna MIHALCEA, ACSM Reșița

