CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminin, la Atena, la turneul final 8 al Conference Cup
CSM Unirea Alba Iulia, participă în aceste zile, la Atena, la turneul final 8 al Conference Cup la polo feminin, a treia competiție continentală ca importanță.
Echipa din Cetatea Marii Uniri, campioana României și deținătoarea eventului național, are parte de adversari puternici în capitala Greciei.
Programul CSM Unirea: *joi, 26 martie 2025, cu Panionios GSS (ora 11.15) și cu CN Tenerife Echeyde (21.30); *vineri, 27 martie 2026, cu Galatasaray Zena (18.00); *sâmbătă, 28 martie 2026, meciuri pentru clasament (grupele 1-4 și 5-8); *duminică, 29 martie 2026, meciuri pentru clasament (grupele 1-4 și 5-8).
Echipa pregătită de Ovidiu Pocol are parte, așadar, de oponenți de calibru precum Galatasaray Istanbul (Turcia), Panionios GSS (Grecia) și Tenerife Echeide (Spania, în Grupa A), iar din Grupa B fac parte Smile Cosenza Pallanuoto (Italia), SAVK Mladost (Croația), CN Sant Feliu (Spania, a jucat recent la Alba Iulia) și NC Chania (Grecia).
Turneul se desfășoară în sistem fiecare cu fiecare, iar apoi în funcție de clasament vor urma disputele pentru locurile 1-4, respectiv 5-8 (în total 5 meciuri).
CSM Unirea Alba Iulia a realizat un rezultat extraordinar, calificându-se între cele mai bune 8 echipe din Europa în Conference Cup, în urma turneului găzduit în Bazinul Olimpic din Alba Iulia.
Este cea mai importantă performanță din istoria clubului din Cetatea Marii Uniri în sportul pe apă, accederea în turneul final al celei de-a treia competiții continentale ca importanță.
foto: arhivă
