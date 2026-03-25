CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminin, la Atena, la turneul final 8 al Conference Cup

Ioana Oprean

Târgul Grădinarului

CSM Unirea Alba Iulia, participă în aceste zile, la Atena, la turneul final 8 al Conference Cup la polo feminin, a treia competiție continentală ca importanță.

Echipa din Cetatea Marii Uniri, campioana României și deținătoarea eventului național, are parte de adversari puternici în capitala Greciei.

Programul CSM Unirea: *joi, 26 martie 2025, cu Panionios GSS (ora 11.15) și cu CN Tenerife Echeyde (21.30); *vineri, 27 martie 2026, cu Galatasaray Zena (18.00); *sâmbătă, 28 martie 2026, meciuri pentru clasament (grupele 1-4 și 5-8); *duminică, 29 martie 2026, meciuri pentru clasament (grupele 1-4 și 5-8).

Echipa pregătită de Ovidiu Pocol are parte, așadar, de oponenți de calibru precum Galatasaray Istanbul (Turcia), Panionios GSS (Grecia) și Tenerife Echeide (Spania, în Grupa A), iar din Grupa B fac parte Smile Cosenza Pallanuoto (Italia), SAVK Mladost (Croația), CN Sant Feliu (Spania, a jucat recent la Alba Iulia) și NC Chania (Grecia).

Turneul se desfășoară în sistem fiecare cu fiecare, iar apoi în funcție de clasament vor urma disputele pentru locurile 1-4, respectiv 5-8 (în total 5 meciuri).

CSM Unirea Alba Iulia a realizat un rezultat extraordinar, calificându-se între cele mai bune 8 echipe din Europa în Conference Cup, în urma turneului găzduit în Bazinul Olimpic din Alba Iulia.

Este cea mai importantă performanță din istoria clubului din Cetatea Marii Uniri în sportul pe apă, accederea în turneul final al celei de-a treia competiții continentale ca importanță.

foto: arhivă

FOTO | Antonia Botescu, noul director executiv al clubului Student Sport Alba Iulia: „Vin cu o perspectivă nouă și cu dorința de a fi cât mai aproape de fete"

Ioana Oprean

25 martie 2026

Antonia Botescu, noul director executiv al clubului Student Sport Alba Iulia: „Vin cu o perspectivă nouă și cu dorința de a fi cât mai aproape de fete” Modificări în structura de conducere a clubului Student Sport Alba Iulia. Antonia Botescu preia conducerea clubului la nici 20 de ani. Cu experiență acumulată în cadrul clubului ca […]

FOTO | CSM Unirea Alba Iulia, remiză fără goluri la Gherla, în SuperLiga feminină

Ioana Oprean

24 martie 2026

CSM Unirea Alba Iulia, remiză fără goluri la Gherla, în SuperLiga feminină CSM Unirea Alba Iulia a încheiat la egalitate, 0-0, partida din etapa a 4-a a play-out-ului SuperLigii feminine la fotbal. Meciul s-a disputat în după amiaza zilei de duminică, 22 martie 2026. Atletic Olimpia Gherla și CSM Unirea Alba Iulia au oferit un […]

CSM Unirea Alba Iulia, lider autoritar în Liga de Fete la polo: Victorii pe linie pentru campioane

Ioana Oprean

24 martie 2026

CSM Unirea Alba Iulia, lider autoritar în Liga de Fete la polo: Victorii pe linie pentru campioane CSM Unirea Alba Iulia este lider autoritar în Liga de Fete la polo feminin. Campioana en-titre a României a impresionat prin constanță și eficiență. Cele 12 victorii din 12 meciuri arată o echipă completă, atât ofensiv, cât și […]

