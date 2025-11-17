CSM Unirea Alba Iulia, calificare în turul secund al Conference Cup la polo feminin | Gruparea din Cetatea Marii Uniri, locul secund la turneul organizat în Bazinul Olimpic
CSM Unirea Alba Iulia s-a calificat în turul secund al Conference Cup, a treia competiție europeană ca importanță la polo feminin, după un gol marcat în ultima secundă a partidei decisive cu Jadran Split.
Formația albaiuliană a găzduit, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia, partidele din Grupa B de calificare, iar rezultatele înregistrate de CSM Unirea Alba Iulia au fost următoarele: 3-13 (1-3, 0-3, 0-4, 2-3) cu Cosenza Pallanuoto, 20-5 (4-2, 5-0, 9-1, 2-2) cu Steaua Roşie Belgrad şi 11-10 (3-2, 0-3, 3-2, 5-3) cu VK Jadran Split.
CSM Unirea Alba Iulia, fără antrenorul Viorel Rus, care a demisionat din motive de sănătate în săptămâna premergătoare turneului european, acesta fiind substituit de Ovidiu Pocol, s-a calificat în etapa superioară de pe locul secund al grupei, cu 6 puncte, Cosensa Pallanuoto fiind prima în ierarhie, cu 9 puncte. La finele acestei săptămâni, tot la Alba Iulia, va avea loc primul turneu al campionatului național, CSM Unirea Alba Iulia fiind deținătoarea eventului.
*Fără antrenorul Viorel Rus!
În meciul decisiv, cu echipa din Croația, CSM Unirea Alba Iulia s-a impus cu scorul de 11-10, cu un gol marcat de cubaneza Yanisbel Victoria Lopez Perez în ultima secundă. În această confruntare, Jadran Split a condus cu 5-3 și 7-5, iar gruparea albaiuliană a revenit spectaculos, cele mai bune maractoare fiind Yanisbel Victoria Lopez Perez – 5 goluri și Cecilia Diaz Mesa – 3 goluri.
În turul I preliminar au evoluat 16 echipe, împărţite în patru grupe, iar primele două clasate în fiecare au avansat în turul secund. Meciurile din turul II al Conference Cup vor avea loc între 27 februarie-1 martie 2026, iar celor opt echipe calificate din turul I li se vor alătura încă cinci care nu au trecut de preliminariile LEN Euro Cup. Turneul Final 8 este programat între 26-29 martie 2026, iar câştigătoarea competiţiei va avea drept de joc în LEN Euro Cup, a doua competiţie valorică a continentului.
S-au calificat Sant Feliu (Spania) și SV Blau Weiss Bochm (Germania) – din Grupa A (la Cottonera, Malta), Smile Cosenza Pallanuoto (Italia) și CSM Unirea Alba Iulia (Grupa B), Tenerife (Spania) și ASD Brizz Buoto (Italia) – din Grupa C (Catania, Italia), PAOK și NC Chania (Grecia) – din Grupa D (Cottonera, Malta). Acestora li se alătură Panionios (Grecia), ZAVK Mladost (Croația) și VK Voivodina (Serbia), ASD Bogliasco 1951 (Italia) și Galatasaray Zena (Turcia) – venite din Euro Cup.
Foto: Pixel ProSport
