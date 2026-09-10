CSM Sebeș, CSM Aiud, Academia Șona, CIL Blaj și Metalurgistul Cugir la Campionatul Interjudețean Under 19, Alba-Cluj-Mureș, ediția 2026/2027

Campionatul Interjudețean Under 19, cu reprezentante din 3 județe, competiție organizată de Asociațiile Județene din Alba, Mureș și Cluj, ediția 2026/2027, are la start 7 echipe.

Cele mai multe, 5, sunt din Alba (CSM Sebeș, CSM Aiud, Academia Șona, toate în premieră, CIL Blaj și Metalurgistul Cugir), una din Cluj (FC Câmpia Turzii) și o alta din Mureș (Vulturii Târgu Mureș). Prima rundă se va desfășura în perioada 21/23 septembrie, iar în acest an se dispută 10 etape, ultima fiind în 23-26 noiembrie. Sezonul are sistemul tur/retur/tur, cu un total de 21 de jocuri (11 în primăvară). Metalurgistul Cugir și CIL Blaj pot utiliza jucători cu viză FRF, însă nu au dreptul să reprezinte Alba în faza regională. Reprezentantele județului au meciurile programate lunea, la Petrești/ „Arini” Sebeș, Aiudelul Aiud, Parc Blaj (singurul sintetic), Șona și Cugir Arena.Prima etapă: CSM Sebeș – FC Câmpia Turzii, Vulturii Tg./ Mureș – CIL Blaj, Academia Șona – CSM Aiud, Metalurgistul Cugir – stă.

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