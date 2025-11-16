Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical
Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical
Alba mai are un deputat în Parlamentul României, chiar dacă, în documentrele oficiale, reprezintă un alt județ. Este a doua astfel de situație, după cazul deputatului Gheorghe Pîclișan, din Vințu de Jos, care a fost ales pe lista Partidului Oamenilor Tineri din Botoșani.
Al doilea caz este reprezentat de deputata Cristina Butură, din Alba Iulia, care a fost aleasă pe lista AUR Argeș. Butură (43 ani) a coordonat proiectul caravanei medicale a partidului și a fost recompensată cu un loc eligibil la Camera Deputaților.
Potrivit sintezei activității parlamentare, aceasta a avut în perioada celor 9 luni cât a activat în Camera Deputaților 8 luări de cuvânt, a semnat 41 de inițiative legislative, 3 proiecte de hotărâri și 9 moțiuni de cenzură sau moțiuni simple.
În declarația de avere susține că are în proprietate un apartament în Alba Iulia. În 2024 a înregistrat venituri de circa 96.000 de lei de la partidul AUR și 2.700 de lei de la Camera Deputaților.
De profesie, Cristina Butură este asistent medical, aceasta fiind membră în Ordinul Asistenților Medicali, Moașelor și Asistenților Medicali Generaliști din România.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Lucrări ample de întreținere pe Drumul Județean 107 F Câlnic – Reciu – Gârbova – limită cu județul Sibiu: Reparații asfaltice, burdușiri și podețe
Lucrări ample de întreținere pe Drumul Județean 107 F Câlnic – Reciu – Gârbova – limită cu județul Sibiu: Reparații asfaltice, burdușiri și podețe Colaborarea dintre administrația județeană și administrațiile locale din Alba continuă să dea rezultate în beneficiul cetățenilor. Unul dintre exemplele recente este reprezentat de lucrările de întreținere efectuate în zona Gârbova-Reciu, pe […]
Încă un pas spre realizarea primului Aqua park din județul Alba, la Ocna Mureș: Jacuzzi, bazin de imersie, în proiectul de peste 100 milioane de lei. A fost cerut acordul de mediu
Încă un pas spre realizarea primului Aqua park din județul Alba, la Ocna Mureș: Jacuzzi, bazin de imersie, în proiectul de peste 100 milioane de lei. A fost cerut acordul de mediu Administrația din Ocna Mureș a solicitat acordul de mediu pentru proiectul „Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al râului Mureș […]
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens” Timp de mai bine de un an, comuna Cut, din județul Alba, s-a confruntat cu o situație neobișnuită. Abia recent, după luni bune de când și-au […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Produsele „minune” promovate pe TikTok, un real pericol pentru sănătate. Avertismentul medicilor
Produsele „minune” promovate pe TikTok, un real pericol pentru sănătate. Avertismentul medicilor Moda suplimentelor de tot felul și a cremelor-minune...
Amendă pentru românii care îşi lasă câinii liberi: Ce obligații au proprietarii patrupedelor și cum pot fi reclamați de vecini
Amendă pentru românii care îşi lasă câinii liberi: Ce obligații au proprietarii patrupedelor și cum pot fi reclamați de vecini...
Știrea Zilei
FOTO | Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot cumpăra la orice oră, pentru că este deschis în regim non-stop”
Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot...
FOTO | Povestea antrenorului care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului: Iosif Luca, 91 de ani de viață, 67 petrecuți pe teren: „Microbul îl aveam în sânge încă de mic și așa a pornit această nebunie”
Povestea antrenorului care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului: Iosif Luca, 91 de ani de viață, 67 petrecuți pe teren:...
Curier Județean
INCENDIU în Petrești: Arde acoperișul unei locuințe de pe strada Mihai Viteazul. Intervin pompierii
INCENDIU în Petrești: Arde acoperișul unei locuințe de pe strada Mihai Viteazul. Intervin pompierii Un incendiu a izbucnit duminică noaptea,...
ACCIDENT pe autostrada A1, zona Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe sensul de mers Deva-Sebeș
ACCIDENT pe autostrada A1, zona Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe sensul de mers Deva-Sebeș Un accident rutier a avut...
Politică Administrație
Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical
Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical Alba mai are un deputat...
Lucrări ample de întreținere pe Drumul Județean 107 F Câlnic – Reciu – Gârbova – limită cu județul Sibiu: Reparații asfaltice, burdușiri și podețe
Lucrări ample de întreținere pe Drumul Județean 107 F Câlnic – Reciu – Gârbova – limită cu județul Sibiu: Reparații...
Opinii Comentarii
16 noiembrie: 173 de ani de la moartea lui Nicolae Bălcescu. Scurta, dar intensa viață a revoluționarului pașoptist
16 noiembrie: 173 de ani de la moartea lui Nicolae Bălcescu. Scurta, dar intensa viață a revoluționarului pașoptist Potrivit documentelor,...
16 noiembrie, Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România
La data de 16 noiembrie este sărbătorită Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România. La 16 noiembrie 1972, la Paris, în...