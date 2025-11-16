Rămâi conectat

Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical

Ioana Oprean

acum 31 de minute

Alba mai are un deputat în Parlamentul României, chiar dacă, în documentrele oficiale, reprezintă un alt județ. Este a doua astfel de situație, după cazul deputatului Gheorghe Pîclișan, din Vințu de Jos, care a fost ales pe lista Partidului Oamenilor Tineri din Botoșani.

Al doilea caz este reprezentat de deputata Cristina Butură, din Alba Iulia, care a fost aleasă pe lista AUR Argeș. Butură (43 ani) a coordonat proiectul caravanei medicale a partidului și a fost recompensată cu un loc eligibil la Camera Deputaților.

Potrivit sintezei activității parlamentare, aceasta a avut în perioada celor 9 luni cât a activat în Camera Deputaților 8 luări de cuvânt, a semnat 41 de inițiative legislative, 3 proiecte de hotărâri și 9 moțiuni de cenzură sau moțiuni simple.

În declarația de avere susține că are în proprietate un apartament în Alba Iulia. În 2024 a înregistrat venituri de circa 96.000 de lei de la partidul AUR și 2.700 de lei de la Camera Deputaților.

De profesie, Cristina Butură este asistent medical, aceasta fiind membră în Ordinul Asistenților Medicali, Moașelor și Asistenților Medicali Generaliști din România.

