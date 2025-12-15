Cristi Dănileț, victorie la CEDO împotriva României. De ce a dat fostul judecător statul în judecată

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că România a încălcat libertatea de exprimare a fostului judecător Cristi Danileț. Hotărârea este definitivă și a fost adoptată în Marea Cameră a CEDO, formată din 17 judecători, cu un scor de zece voturi pentru și șapte împotrivă. Anunțul a fost făcut astăzi, 15 decembrie.

CEDO a explicat că nu există motive pertinente și suficiente pentru sancționarea fostului judecător de către CSM pentru postările pe care le-a făcut pe Facebook. Cristi Danileț a atacat la CEDO decizia CSM de a-l sancționa cu 5% din salariu timp de două luni pentru două postări făcute pe Facebook. Danileț a deschis procesul după ce ÎCCJ a menținut decizia CEDO.

Fostul judecător Cristi Danileț a câștigat procesul intentat României la CEDO încă din februarie 2024, însă Guvernul Ciolacu a atacat decizia. Decizia a fost atacată prin intermediul Ministerului de Externe condus atunci de Luminița Odobescu. Decizia de astăzi este definitivă, potrivit HotNews.

,,Marea Cameră a CEDO – cel mai înalt for de justiție din cadrul Consiliului Europei ce reunește 46 state membre – tocmai a pronunțat soluția în cazul Danileț c. României privind libertatea de exprimare a magistraților în subiecte de interes general.

Am fost reprezentat de avocatele Nicoleta Popescu și Mihaela Ghirca-Bogdan cărora le mulțumesc din suflet pentru pregătirea acestui caz și reprezentarea de excepție în fața instanței europene.

Analiza echipei care m-a reprezentant la Strasbourgeste disponibilă la http://www.nicoletapopescu.ro/hotarare-cedo-sanctionare…. Tot ele vor putea oferi azi lămuriri presei interesate.

Mâine voi reveni cu o opinie personală privind istoricul și impactul acestei cauze”, a scris judecătorul Cristi Danileț pe o rețea de socializare.

