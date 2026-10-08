Cristela Georgescu, a treia zi la DIICOT: „Călin nu a înșelat, a fost înșelat”. Acuzații de „dosar politic” și dezvăluiri despre anchetă

Cristela Georgescu a ajuns joi, 8 octombrie 2026 pentru a treia zi consecutiv, la sediul DIICOT, unde continuă perchezițiile informatice în dosarul în care soțul său, Călin Georgescu, este acuzat de înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro.

Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale a fost prezentă la sediul instituției și marți, și miercuri, când a asistat la procedurile desfășurate de anchetatori. La ieșire, aceasta a lansat acuzații dure la adresa modului în care se desfășoară ancheta și a susținut că dosarul ar avea o motivație politică.

Cristela Georgescu afirmă că a fost profund afectată de faptul că, în timpul procedurilor, pe ecranele anchetatorilor au apărut fotografii ale copiilor săi.

„Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine”, a declarat aceasta, susținând că orice mamă ar putea înțelege reacția sa.

Ea a calificat dosarul drept „o uneltire îndelung planificată și cu mult vicleșug realizată” și a respins acuzațiile formulate împotriva soțului său.

„Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat”, a afirmat Cristela Georgescu.

Acuzații privind modul în care au intervenit anchetatorii

Cu o zi înainte, aceasta a criticat în termeni duri modul în care s-ar fi desfășurat intervenția procurorilor, reclamând „modul brutal în care s-a intrat în casă” și ceea ce a descris drept o situație „traumatizantă și aproape inumană” pentru unul dintre copiii familiei.

Cristela Georgescu a criticat, de asemenea, modul în care soțul său ar fi fost tratat de anchetatori, acuzând că acesta a fost „încătușat” și „ridicat din trafic”, deși, în opinia sa, nu reprezenta un pericol.

Ea susține că informații confidențiale din dosar au ajuns în presă înainte ca acestea să fie prezentate în fața judecătorului, fapt pe care îl consideră o încălcare a drepturilor celor anchetați și o afectare a prezumției de nevinovăție.

„Este un dosar politic”, susține Cristela Georgescu

Soția lui Călin Georgescu susține că ancheta reprezintă „un dosar politic în cea mai pură formă a sa” și acuză existența unor presiuni asupra sistemului judiciar.

„Asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă a sa”, a afirmat aceasta, argumentând că acuzațiile ar fi nefondate și că familia nu ar fi avut acces integral la dosar.

Cristela Georgescu a reclamat inclusiv ceea ce consideră a fi presiuni exercitate asupra judecătorilor și a acuzat apariția în spațiul public a unei imagini de „om vinovat” înainte ca faptele să fie stabilite de instanță.

Ce susțin procurorii în dosarul de 1,1 milioane de euro

Potrivit anchetatorilor, în septembrie 2021, Călin Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen și un cetățean italian ar fi constituit un grup infracțional organizat, care ar fi acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste.

Conform DIICOT, mecanismul investigat ar fi presupus prezentarea celor doi complici drept oameni de afaceri prosperi, care ar fi putut facilita obținerea unor finanțări importante de la instituții bancare din străinătate. Persoanelor interesate de finanțare li s-ar fi solicitat depunerea unor garanții bănești.

Anchetatorii susțin că o persoană vătămată ar fi fost determinată să transfere peste 1 milion de euro, după ce i s-ar fi promis accesarea unei finanțări de 6 milioane de euro. Ulterior, sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro, victima ar fi fost determinată să transfere încă 100.000 de euro.

Prejudiciul total indicat de procurori depășește astfel 1,1 milioane de euro.

La 29 septembrie, Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen, în acest dosar.

Călin Georgescu mai este cercetat în alte două dosare penale, în ambele fiind trimis în judecată.

În acest moment, acuzațiile formulate de procurori fac obiectul procedurilor judiciare, iar vinovăția inculpaților urmează să fie stabilită de instanțele competente.

sursa: News.ro

foto: arhivă

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