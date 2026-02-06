Criminalitatea stradală în Alba, în 2025: Cele mai multe furturi au ca țintă autoturismele și buzunarele oamenilor. Peste 1.500 de acțiuni au vizat prevenirea consumului de droguri
În anul 2025, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a raportat scăderi importante ale criminalității, în special în zona infracțiunilor stradale, care au fost cu 12,6% mai puține față de 2024, potrivit bilanțului ,,evaluarea activității Inspectoratului de Poliție Județean Alba în anul 2025”.
Cele mai multe fapte sesizate rămân furturile, care reprezintă 30% din totalul infracțiunilor stradale, cu un procent ridicat al furturilor de / din auto (25,63%), urmate de furturile din buzunare (8,04%), majoritatea infracțiunilor fiind comise în mediul urban.
Prevenirea criminalității
În anul 2025, domeniile prioritare de acțiune au fost prevenirea delincvenței juvenile şi victimizării minorilor, prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului, cu accent pe prevenirea infracțiunilor de furt din locuințe, prevenirea infracțiunilor de violență în familie și siguranța digitală.
Au fost inițiate și implementate 11 proiecte și campanii de informare și prevenire și s-au desfășurat activități punctuale pe diferite segmente ale criminalității, în parteneriat cu instituții, autorități publice locale și parteneri privați, potrivit bilanuțului IPJ Alba.
Combaterea criminalități
Infracționalitatea judiciară a scăzut cu 7,5% față de anul 2024, infracționalitatea economică a crescut cu 1,3% față de 2024, iar infracționalitatea de altă natură a scăzut cu 12,96% față de 2024.
În anul 2024, polițiștii au descoperit, în flagrant delict, 1.043 de infracțiuni.
În funcție de mediul în care au fost comise, se constată că din totalul infracțiunilor sesizate, 72 % au fost înregistrate în mediul urban, iar 28 % au fost înregistrate în mediul rural.
Criminalitatea stradală
În anul 2025, numărul infracțiunilor stradale a scăzut cu 12,6% față de aceeași perioadă a anului 2024. Din totalul infracțiunilor stradale sesizate, 30% sunt infracțiuni de furt. Dintre acestea, furturile din buzunare reprezintă 8,04 %, furturile de/din auto reprezintă 25,63%, iar restul sunt alte tipuri de furturi.
Managementul integrat al ordinii şi siguranţei public și poliția de proximitate şi siguranța comunității
În ceea ce privește menținerea ordinii și siguranței publice în județul Alba, în anul 2025, s-au desfășurat mai multe acțiuni operative, independente sau în sistem integrat cu celelalte structuri ale MAI.
Printre acestea se numără, prevenirea consumului de droguri, cu peste 1.500 de acțiuni în cooperare, și aplicarea Planului de Acțiune „Blocada”, prin 275 de intervenții. În paralel, intensificarea patrulării și a activităților de proximitate a condus la constatarea a peste 1.015 infracțiuni, majoritatea de natură judiciară.
Conform IPJ Alba, activitatea și rezultatele obținute pe linia menținerii ordinii și siguranței publice au fost analizate permanent, inclusiv în cadrul ședințelor la care au participat și reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi ,,Avram Iancu” Alba.
Pe parcursul anului 2025, au fost desfășurate peste 1.500 de activități în cooperare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne privind prevenirea consumului de droguri.
În baza Planului de Acțiune Blocada, au fost desfășurate 275 de acțiuni.
În anul 2025, s-a intensificat activitatea de patrulare pentru sporirea gradului de siguranță a cetățenilor prin creșterea vizibilității şi a capacității de intervenție, realizându-se dispozitive viabile și flexibile care să poată fi ușor adaptate sau reorientate pentru îndeplinirea unor misiuni neprevăzute ori rezolvarea situațiilor deosebite. Polițiștii din structurile de siguranță publică și cei de proximitate au constatat peste 1.015 infracțiuni, cele mai multe fiind de natură judiciară.
