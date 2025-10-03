Crimă în prag de sărbători la Ighiu: „Prietenul de pahar” ucis cu un cuțit. Agresorul a acționat într-o încăpere plină de martori și alcool
9 ani de închisoare pentru uciderea „prietenului de pahar”
Un bărbat de 37 de ani din Ighiu a fost condamnat definitiv la 9 ani de închisoare pentru infracțiunea de omor. Victima acestuia este un „prieten de pahar”, de 31 de ani, pe care l-a înjunghiat cu un cuțit.
Crima a avut loc cu doar câteva zile înainte de Crăciunul din 2024, pe 20 decembrie, și s-a produs în urma unui scandal izbucnit într-o locuință din Ighiu. Mai multe persoane printre care criminalul și victima au început să consume alcool. Unul dintre ei a primit subevenția pentru încălzire de la primărie și a cumpărat bere, coniac și vinars.
Aceștia au început să bea prima dată în locuința mamei inculpatului, iar apoi s-au mutat în locuința acestuia. Victima și autorul omorului se cunoșteau de șapte ani, iar cel ucis a mai fost în trecut amenințat cu un cuțit de către agresor. De asemenea o femeie, care făcea și ea parte din grup a spus că a fost amenințată de către agresor că ”o taie și o aruncă în Mureș”.
La un moment dat, în timpul petrecerii bahice, victima a vrut să îl trezească pe unul dintre petrecăreți, care era atât de beat încât a adormit pe o canapea, pentru a pleca spre casă. Agresorul nu a fost de acord deoarece persoana în cauză mai avea bani pentru a mai cumpăra băutură. Atunci a început o bătaie între cei doi, moment în care o femeie prezentă la petrecere a primit un pumn în față și, ulterior, a părăsit locuința.
În casă a rămas criminalul, victima, și bărbatul care dormea pe canapea.
„Profitând de împrejurarea că martora a ieșit din locuință, dar și întrucât martorul dormea în continuare pe canapea cu fața spre perete, Cernea Ștefan a luat din sertarul corpului de mobilier al unei oglinzi, un cuțit zimțat de tăiat pâinea, cu lama de 20 de centimetri după care s-a deplasat în fața persoanei vătămate care se afla în mijlocul camerei dansând, aplicându-i o singură lovitură cu acesta, în zona hemitoracelui stâng, victima prăbușindu-se pe podea”, se arată în hotărârea instanței.
Femeia a revenit în locuință și l-a văzut pe bărbat căzut, iar pe agresor pe canapea cu privirea în jos. A crezut inițial că victima a intrat în comă alcoolică. La necropise a reieșit că avea o alcoolemie de 2,28 grame la mie alcool pur în sânge.
A încercat să îl trezească și l-a stropit chiar cu apă pe față. Când a văzut că nu mișcă, l-a trezit pe cel care dormea și împreună au încercat să îl ridice de mâini și să îl așeze pe canapea. Atunci și-a dat seama că ar putea fi mort.
O persoană a sunat la 112 și a anunțat cazul, iar până la ajungerea forțelor de ordine, bărbatul i-ar fi spus mamei sale să îi aducă haine că merge la pușcărie.
Cernea a recunoscut săvârșirea faptei, atât în fața procurorului, cât și în instanța de judecată. Curtea de Apel a decis, prin hotărârea definitivă din 18 septembrie 2025, să retrimită la Tribunalul Alba cauza civilă a dosarului pentru a se pronunța cu privire la daunele morale solicitate de rudele victimei.
AUTOR: Dorin ȚIMONEA
