CREȘTEREA pensiilor cu 40 % de la 1 septembrie. Reacția BNR

Ministrul Muncii, Violeta Alexandra, a confirmat că pensiile cresc anul acesta cu 40%, începând cu 1 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a reacționat la acest anunț.

Până în acest moment, existau incertitudini cu privire la aplicarea legii aflate deja în vigoare. Guvernanții ezitau să spună public dacă vor permite aplicarea actului normativ sau vor proroga termenul prestabilit pentru efectuarea măririlor.

Din fericire pentru cei care primesc acești bani, ministrul Muncii a confirmat în cadrul unei emisiuni televizate că pensiile se vor mări. „Cresc pensiile”, a spus Violeta Alexandru.

„Așa este legea. (…) Îmi pare rău, trebuie să o spun: PSD întreține această frică, PSD întreține întrebările încontinuu pe acest subiect. Dimpotrivă, banii sunt în buget. (…) Cresc pensiile. Este lege în vigoare. Da, vom crește pensiile”, a declarat ministrul Muncii, la TVR 1, fiind pentru prima dată de la preluarea mandatului când oficialul de la Muncă afirmă acest lucru.

Avem, așadar, răspunsul final cu privire la creșterea de 40%: aceasta va avea loc!

Reacția BNR la anunțul ministrului Muncii

Confirmarea măririi pensiilor cu 40% de la 1 septembrie 2020 a ajuns și la Banca Națională a României.

Reținem, însă, că Mugur Isarescu a declarat la începutul acestui an că „pensiile trebuie să crească, dar nu cu 40%”.

De data aceasta, Valentin Lazea, economistul-șef al BNR, a oferit o opinie. Acesta susține că „orice creștere a pensiilor cu mai mult de 10% decât cresc nesustenabil salariile, nu face decât să dezechilibreze și să adâncească deficitul”.

„Pensiile ar putea fi crescute fără corelarea cu creșterea, și aceea sustenabilă, a salariilor. Lumea habar nu are în România, la 30 de ani de tranziție, că avem un sistem de tip ‘pay as you go’, adică pensiile de azi sunt plătite de salariații de azi. Orice creștere a pensiilor cu mai mult de 10% decât cresc nesustenabil salariile, nu face decât să dezechilibreze și să adâncească deficitul. Pensiile se plătesc pe baza salariilor nu pe baza de acumulări trecute”, a mai spus Lazea.

Economistul-șef a explicat că, dacă se aplică creșterea cu 40% din septembrie, vom ajunge în 2022, când efectul va fi încorporat în totalitate, ca salariile și pensiile împreună să constituie 22,2% din PIB, reprezentând o creștere de peste 6% față de anul 2015.

„Am avut o pierdere din relaxare fiscală de venituri de 3%. Avem o creștere potențială prevazută din salarii și pensii de 6%. Astfel, 6 și cu 3% înseamnă 9% pe care cu ce îi acoperi? Cu promisiuni”, a mai spus Lazea.

Acesta a adăugat că este o iluzie dacă se consideră că toate aceste pierderi și cheltuieli crescute pot fi compensate cu măsuri de genul eliminarea pensiilor speciale pentru 9.000 de persoane (magistrați, diplomați, aviatori).

Sursa: e-juridic.manager.ro