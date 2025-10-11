Crește vârsta de pensionare în MAI. Mii de angajați ar putea fi afectați

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a declanșat un „amplu” proces de analiză și consultare menit să revoluționeze întreaga sa structură și organizare.

Obiectivul fundamental al inițiativei este creșterea siguranței cetățenilor prin eficientizarea operațională și o mai bună adaptare a instituției la exigențele actuale.

Această reformă ambițioasă cuprinde nu doar schimbări structurale și comasări, ci și o modificare majoră a condițiilor de muncă, inclusiv creșterea vârstei de pensionare pentru personalul cu statut special.

Risc de colaps și instabilitate: Miza vârstei de pensionare

Conducerea MAI a stabilit că procesul de reconfigurare se va desfășura în trei etape distincte, organizate pe domenii și structuri de intervenție. Metodologia începe cu elaborarea conceptelor, implicând contribuții de la structurile interne și alte instituții relevante. Urmează o etapă de prezentare și dezbatere publică, esențială pentru a atrage și integra contribuțiile din partea Guvernului și a societății civile. În final, se va trece la lansarea proiectelor de acte normative, atât la nivel legal, cât și infralegal.

Unul dintre cele mai sensibile puncte ale reformei, încadrat în domeniul reconfigurărilor de ordin general și funcțional, este cel legat de creșterea vârstei de pensionare pentru personalul MAI. Ministrul Cătălin Predoiu a confirmat că discuțiile pe acest subiect se poartă în cadrul coaliției de guvernare, deși o decizie finală nu a fost încă luată.

Această măsură este considerată a fi integrată în concepția generală pentru ordine și siguranță publică, dar specialiștii avertizează asupra riscurilor. În prezent, polițiștii au o vârstă standard de pensionare de 65 de ani conform legislației în vigoare. Orice modificare legislativă care ar crea instabilitate și lipsă de predictibilitate ar putea avea consecințe dramatice: peste 17.000 de angajați ai MAI îndeplinesc deja condițiile legale pentru a se pensiona. Dacă aceștia ar alege să iasă masiv din sistem, s-ar adăuga la deficitul de personal existent de aproximativ 23%, amenințând astfel ca „sistemul putând astfel să intre în colaps”.

Comasări și modernizare în ordine și siguranță publică

Cel mai vast set de schimbări vizează Domeniul 1: Ordinea și Siguranța Publică. Aici se pregătesc comasări de structuri și o puternică digitalizare:

Poliția de Frontieră și Imigrările: Se prefigurează o nouă structură a Poliției de Frontieră care implică integrarea Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), consolidând astfel controlul la frontieră și managementul migrației.

Jandarmeria Română: Schimbarea vizează o adaptare la realitățile din teren, cu o distribuție a structurilor în funcție de numărul de locuitori din județe, incluzând eventuale comasări și o analiză riguroasă a optimizării capacității de intervenție. De asemenea, Jandarmeria va avea o nouă concepție de pază, vizând atât obiectivele și instituțiile MAI, cât și paza transporturilor.

Lupta Anticorupție: Noua structură a DGA (Direcția Generală Anticorupție) va presupune o arondare pe Curți de Apel, o măsură menită să sporească eficiența anchetelor la nivel regional.

Digitalizare și Trafic: Programul „e-Sigur” va introduce colectarea și analiza datelor din trafic prin concentrarea imaginilor și informațiilor, având ca scop eficientizarea aplicării contravențiilor. Acest efort se aliniază cu o nouă concepție de management al traficului la nivel național, bazată pe un proiect-pilot deja implementat în București.

În plus, MAI își propune să introducă o nouă concepție privind Poliția Transporturilor și o nouă concepție privind normarea personalului la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, alături de o evaluare a atribuțiilor structurilor de evidența persoanelor și pașapoarte.

Viteză de reacție și aparatul central

Domeniul 2 (Situații de Urgență) se concentrează pe un proiect de concentrare a comenzii în teritoriu. Măsura are ca scop creșterea vitezei de reacție și asigurarea unei coerențe decizionale sporite în timpul intervențiilor.

În ceea ce privește Aparatul Central al MAI, se urmărește reorganizarea prin evaluarea compartimentelor, eliminarea paralelismelor și o dimensionare adecvată, cu un accent pe limitarea la minimum a activității birocratice.

Alte măsuri de ordin general și funcțional includ: întărirea protecției cadrelor prin lege și întărirea autorității acestora la intervenție și inspecție; reconfigurarea criteriilor de acordare a gradelor superioare – Ministrul Predoiu a menționat că astăzi un polițist poate fi avansat doar prin trecerea timpului, nu neapărat pentru merite, o realitate confirmată indirect de un reprezentant al organizației sindicale care a amintit de „cel mai tânăr chestor de poliție, la vârsta de doar 34 de ani”; și elaborarea unui concept unitar de utilizare a dronelor la nivelul structurilor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI