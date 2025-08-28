Crește plafonul de la care firmele mici vor plăti TVA: Ce a decis Guvernul
Crește plafonul de la care firmele mici vor plăti TVA
Plafonul național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici va crește de la 300.000 de lei la 395.000 de lei, începând cu data de 1 septembrie 2025, a anunțat Guvernul, joi, 28 august 2025.
Măsura fusese anunțată din martie 2025, cu intrare în vigoare din aprilie 2025, dar a fost amânată, amintește HotNews.ro.
În ședința de joi, 28 august 2025, a Guvernului Bolojan, hotărârea a fost adoptată.
Astfel, firmele mici, respectiv persoanele impozabile stabilite în România care înregistrează o cifră de afaceri sub plafonul de 395.000 de lei vor putea beneficia de regimul special de TVA pentru întreprinderi în alte state membre UE, dacă cifra de afaceri a acestora nu depășește la nivelul UE plafonul de 100.000 de euro și operațiunile efectuate în statul membru în care solicită aplicarea scutirii nu depășește plafonul de scutire aplicabil în statul membru respectiv.
De menționat că regimul de scutire este opțional, iar firmele pot opta pentru regimul normal de taxare, chiar dacă sunt sub plafon.
România transpune astfel în legislația națională prevederile Directivei UE 2020/285, care reglementează posibilitatea întreprinderilor mici de a aplica regimul special de scutire și în alte state membre decât cel în care sunt stabilite.
Persoanele impozabile care au depășit în luna august 2025 plafonul de scutire pentru întreprinderile mici de 300.000 de lei (plafonul anterior intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului) nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât la depășirea plafonului anual de scutire de 395.000 lei.
Dacă în luna august 2025 a fost depășit și plafonul de 395.000 lei, persoana impozabilă trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA cel târziu în data de 10 septembrie 2025 și să aplice regimul normal de taxare începând cu această dată. Înregistrarea în scopuri de TVA a respectivei persoane se va considera valabilă începând cu data de 10 septembrie 2025.
Persoanele impozabile înființate anterior anului 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025, inclusiv, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 300.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2024, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de 395.000 lei.
Persoanele impozabile înființate în anul 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025, inclusiv, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de 395.000 lei.
Solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.
