COVID 1 aprilie 2022, în România, pe județe: 2.921 cazuri noi de coronavirus și 25 decese, în ultimele 24 de ore

16 aprilie: Prima ediție din acest an CARS AND COFFEE în Cetatea din Alba Iulia. Pasionații de mașini și nu numai sunt așteptați la eveniment

În data de 16 aprilie în Cetatea din Alba Iulia va avea loc prima ediție din acest an CARS AND COFFEE, ce se va desfășura pe latura vestică a cetății. Evenimentul este organizat de o echipă de 6 oameni și voluntari, gata să umple latura vestică a cetății de mașini modificate, sport și retro. Participanții la eveniment au fost selectați pe bază de invitație, fiind posesori de mașini de top din țară.

Ceea ce face mai special acest eveniment pe lângă faptul ca vor participa aproximativ 100 de mașini, este faptul că Slviu Toma și echipa lui de la Romania Driving Experience vor organiza în cadrul evenimentului un curs teoretic de conducere defensivă pentru participanţi.

Evenimentul este gratuit, fără taxă de participare mulțumită sponsorilor noștri printre care se enumera 5togo, BTZ Group Custom Works, Flatout Automotive Media, Expert Wheels, Death of Wiper, Romania Driving Experience, Easy Performance şi Sunetim. Evenimentul este realizat cu ajutorul Consiliului Local Alba și cu sprijinul Primăriei.

Accesul la eveniment se va face de la ora 10:00 dimineața, primind participanții, iar finalul evenimentului va fi marcat de premierea ce va avea loc la ora 20:00.

Programul evenimentului este următorul:

10:00 – Accesul mașinilor în locația evenimentului

10:00 – 11:30 – Înscriere concursuri

12:00 – 13:30 – Strongest Car Guy/Fastest car guy (Probă de forță cu jante contra timp/Probă de viteză contra timp)

14:00 – 15:30 – Curs teoretic cu Silviu Toma (Locația va fi anunțată curând)

16:30 – 17:30 – Loudest pipes

18:00 – 19:30 – How Low Can You Go? (Mașinile statice și cele Air Ride vor concura separat)

20:00 – Premiere.

21:30 – Afterparty (TBA)

