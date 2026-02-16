Ştirea zilei

Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, trimis la RAR Alba Iulia după tragedia produsă de incendiul cu mașina electrică din Sectorul 6 al Capitalei

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, trimis la RAR Alba Iulia după tragedia produsă de incendiul cu mașina electrică din Sectorul 6 al Capitalei

Ministrul Transporturilor a reacționat, luni, 16 februarie 2026, după accidentul de vineri, 13 februarie 2026, de pe Calea Constructorilor din București, acolo unde o mașină electrică a luat foc, incident în urma căruia o femeie de 51 de ani a ars carbonizată, iar pasagerul de pe bancheta din spate a ajuns la spital cu 30% răni pe corp.

Ministrul Transporturilor a dat asigurări că a trimis Corpul de control la Registrul Auto Român. „Noi am trimis Corpul de Control la RAR. Am dat dispoziție să verifice dacă s-au îndeplinit toate procedurile legale. Când voi avea un raport complet de la Corpul de Control îl voi face public”, a declarat, în exclusivitate pentru Mediafax, ministrul Ciprian Șerban.

Mașina electrică implicată, modelul Arora S2, încadrată în categoria cvadriciclurilor ușoare, a luat foc în mers, iar flăcările s-au extins la alte trei autoturisme.

Una dintre firmele care comercializează Arora S2 este Artemis SRL, înființată în 1993, cu sediul în Alba Iulia.

Surse din presă au declarat pentru publicația „Gândul” că, în urma articolelor publicate, Corpului de Control al Ministerului Transporturilor i s-a cerut să facă verificări la RAR Alba Iulia, unitatea care a omologat modelul electric.

Suspiciunile vizează faptul că vehiculul, deși are patru scaune, ar fi fost omologat doar pentru două locuri, aspect menționat chiar de patronul companiei Artemis SRL Alba Iulia, cu o zi înainte de tragedie.

Pe contul de TikTok al companiei (MyEcoBike) apărea, cu o zi înainte de incendiu, un clip de promovare pentru același model, în care se specifica clar că mașina are patru locuri, două în față și două în spate, dar că „omologarea este pe două locuri, nicidecum pe patru”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Primarul din Alba Iulia explică de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea de obligațiuni municipale: „Este o decizie strategică”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 12 ore

în

16 februarie 2026

De

Primarul din Alba Iulia explică de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea de obligațiuni municipale Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a explicat, luni, 16 februarie 2026, de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea de obligațiuni municipale. Citește și: […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie au ajuns la spital

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de ore

în

15 februarie 2026

De

ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie au ajuns la spital Un accident rutier a avut loc duminică seara, în jurul orei 20.00, pe DN14A. Un șofer din Alba s-a răsturnat cu mașina în afara carosabilului. O fetiță și o femeie au […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Cântarul pentru aur, obiect nelipsit din casele locuitorilor din Roșia Montană, la loc de cinste în colecția unui localnic. Robust, dar foarte sensibil și cu o precizie mare, cântărea la miligrame metalul prețios

Mădălina Opriș

Publicat

acum o zi

în

15 februarie 2026

De

Cântarul pentru aur, obiect nelipsit din casele locuitorilor din Roșia Montană, la loc de cinste în colecția unui localnic. Robust, dar foarte sensibil și cu o precizie mare, cântărea la miligrame metalul prețios În Roșia Montana, cel mai vechi oraș minier din România, unde odinioară străzile forfoteau de mulțimea de oameni, iar vatra așezării istorice […]

Citește mai mult