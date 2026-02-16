Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, trimis la RAR Alba Iulia după tragedia produsă de incendiul cu mașina electrică din Sectorul 6 al Capitalei
Ministrul Transporturilor a reacționat, luni, 16 februarie 2026, după accidentul de vineri, 13 februarie 2026, de pe Calea Constructorilor din București, acolo unde o mașină electrică a luat foc, incident în urma căruia o femeie de 51 de ani a ars carbonizată, iar pasagerul de pe bancheta din spate a ajuns la spital cu 30% răni pe corp.
Ministrul Transporturilor a dat asigurări că a trimis Corpul de control la Registrul Auto Român. „Noi am trimis Corpul de Control la RAR. Am dat dispoziție să verifice dacă s-au îndeplinit toate procedurile legale. Când voi avea un raport complet de la Corpul de Control îl voi face public”, a declarat, în exclusivitate pentru Mediafax, ministrul Ciprian Șerban.
Mașina electrică implicată, modelul Arora S2, încadrată în categoria cvadriciclurilor ușoare, a luat foc în mers, iar flăcările s-au extins la alte trei autoturisme.
Una dintre firmele care comercializează Arora S2 este Artemis SRL, înființată în 1993, cu sediul în Alba Iulia.
Surse din presă au declarat pentru publicația „Gândul” că, în urma articolelor publicate, Corpului de Control al Ministerului Transporturilor i s-a cerut să facă verificări la RAR Alba Iulia, unitatea care a omologat modelul electric.
Suspiciunile vizează faptul că vehiculul, deși are patru scaune, ar fi fost omologat doar pentru două locuri, aspect menționat chiar de patronul companiei Artemis SRL Alba Iulia, cu o zi înainte de tragedie.
Pe contul de TikTok al companiei (MyEcoBike) apărea, cu o zi înainte de incendiu, un clip de promovare pentru același model, în care se specifica clar că mașina are patru locuri, două în față și două în spate, dar că „omologarea este pe două locuri, nicidecum pe patru”.
