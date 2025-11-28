FOTO | Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări

Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări

Pe mai multe grupuri din Sebeș, de pe rețeaua de socializare WhatsApp, au circulat mesaje cu privire la două persoane care ar fi încercat să abordeze copilași, în zona Parcul Tineretului sau Belvedere.

,,Atenție mare la mașina asta parcată în Parcul Tineretului. I-am văzut parcați de câteva zile tot acolo, 2 bărbați și o femeie. Azi când fiica mea a ieșit de la școală, bărbații i-au făcut semn să meargă la ei iar ea au luat-o la fugă și bărbații după ea. A scăpat ca prin urechile acului intrând într-un magazin de lângă Belvedere și a spus vânzătoare ce a pățit”, se arată într-o poză care circulă pe grupurile de WhatsApp din Sebeș.

Astfel, IPJ Alba a transims următoarele:

Ca urmare a apariției în spațiul public a unor informații legate de prezența a două persoane care ar fi încercat să abordeze copii, pe raza municipiului Sebeș, Compartimentul Informare și Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Alba este abilitat să transmită următoarele precizări:

Persoanele au fost identificate și conduse la sediul Poliției Municipiului Sebeș, unde se află în prezent. În cauză, nu au fost înregistrate evenimente negative. Polițiștii efectuează cercetări pentru clarificarea tuturor aspectelor.

FOTO: Captură de ercan WhatsApp

