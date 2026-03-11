Actualitate

Consumul s-a prăbușit în România în ianuarie 2026. Fost premier: „Este a șasea lună consecutivă de scădere”

Consumul s-a prăbușit în România în ianuarie 2026

„Consumul s-a prăbușit în ianuarie 2026. Este a șasea lună consecutivă de scădere”, a afirmat, miercuri, 11 martie 2026, într-o postare în mediul online, fostul premier Florin Cîțu.

„Și totuși, guvernul continuă să vândă o estimare de creștere economică de 1% pentru 2026, construită înainte de apariția datelor pentru trimestrul IV din 2025 — ca să nu mai vorbim de datele publicate astăzi despre consum.

Când principalul motor al economiei cade șase luni la rând, iar prognoza oficială rămâne neschimbată, nu mai vorbim despre analiză economică. Vorbim despre propagandă”, a continuat Florin Cîțu.

Scăderea accentuată a consumului în România este confirmată de mai mulți indicatori economici: retail, încrederea consumatorilor, inflație și evoluția PIB.

Conform datelor publicate miercuri, 11 martie 2026 de Institutul Național de Statistică (INS), volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a suferit o contracție severă în ianuarie 2026, marcând un început de an dificil pentru sectorul serviciilor.

După efervescența consumului din luna decembrie, ianuarie 2026 a adus o prăbușire a vânzărilor. Ca serie brută, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 25,3% față de ultima lună a anului trecut. Chiar și după ajustarea datelor în funcție de numărul de zile lucrătoare și sezonalitate, declinul rămâne unul îngrijorător: -3,7%.

Cea mai mare lovitură a fost încasată de sectorul produselor nealimentare, care a înregistrat o scădere brută de 27,7%, urmat îndeaproape de comerțul cu carburanți (-26,6%). Nici produsele alimentare nu au fost ferite de tendința descendentă, bifând un minus de 21,5%.

Dincolo de efectul sezonier de după Revelion, datele arată o slăbiciune structurală a consumului comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Față de ianuarie 2025, volumul total al afacerilor din comerț a scăzut cu 9,1% (serie brută) și cu 6,5% (serie ajustată).

