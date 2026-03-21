Consumul în România, în scădere și mai accentuată în februarie 2026. Economist: ,,Până la sfârșitul anului, apartamentele vor fi cu 50% mai ieftine”
Consumul în România, în scădere și mai accentuată în februarie 2026. Economist: ,,Până la sfârșitul anului, apartamentele vor fi cu 50% mai ieftine”
Primele date economice privind consumul pe luna februarie 2026 au fost publicare recent și arată o scădere și mai mare față de prima lună a anului. Economistul Radu Georgescu explică că România a intrat în faza economică în care oamenii nu mai cumpără bunuri de valoare mare din cauza inflației, pentru că oamenilor le-a scăzut puterea de cumpărare, exact ca în 2009.
Prețurile la apartamente au scăzut cu 10-20 %, iar economistul este de părere că până la sfârșitul anului acestea vor fi și cu 50% mai ieftine.
,,S-au publicat primele date economice pentru februarie 2026. Dacă ai comentat scăderea consumului pe ianuarie, stai să vezi datele pe februarie. Vânzările pe februarie au scăzut și mai mult.
Aceste date sunt cele mai importante deoarece sunt date brute, adică sunt efectiv cantitățile de bunuri vândute în România. Aceste date sunt mai importante decât datele statistice publicate de INS, deoarece datele de la INS sunt influențate de statistică.
Datele brute pe februarie arată o scădere a vânzărilor de apartamente și de mașini de peste 20%. Datele pentru apartamente sunt publicate de Agenția de Cadastru, iar datele pentru mașini sunt publicate de Asociația Constructorilor de Automobile. La electronice este o scădere tot de peste 20%.
Am intrat în faza economică în care oamenii nu mai cumpără bunuri de valoare mare din cauza inflației, oamenilor le-a scăzut puterea de cumpărare. Este exact ca în filmul din 2009. Acest film l-am văzut din rândul întâi, lucrând într-o bancă. Ne uitam în fiecare lună pe grafice și vedeam cum scade consumul.
Consumul în România va scădea și mai mult în 2026. Ca și în 2009, următoarea fază economică va fi cu reduceri accentuate de prețuri la apartamente, mașini, electronice, etc.
Este un lucru logic din punct de vedere economic, când scad vânzările, scad și prețurile. Deja văd anunțuri cu discount-uri la apartamente de 10-20%. Până la sfârșitul anului, vor fi discount-uri în jur de 50%.
Eu am cumpărat un apartament în 2010 cu un discount de 60% față de prețul din 2008.
Istoria se repetă, dar îmi este teamă că mulți nu au învățat nimic din istorie”, a scris economistul pe Facebook.
Președintele Nicușor Dan: „Am decis să ne alăturăm declarației privind asigurarea libertǎții de navigație în Strâmtoarea Ormuz"
Nicușor Dan: „Am decis să ne alăturăm declarației privind asigurarea libertǎții de navigație în Strâmtoarea Ormuz" România se alătură declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație, a anunțat, vineri, 20 martie 2026 președintele Nicușor Dan. „Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, […]
Produse second-hand 2026 | Reguli mai stricte pentru produsele la mâna a doua: „România nu este o groapă de gunoi"
Reguli mai stricte pentru produsele la mâna a doua: „România nu este o groapă de gunoi" Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, vineri, 20 martie 2026 că un proiect de Ordonanţă de Urgenţă care instituie reguli mai stricte pentru produsele second-hand a fost supus dezbaterii publice, urmând ca nicio haină, nicio mobilă, niciun echipament să […]
„Explozia" prețurilor carburanților. Ilie Bolojan: „Refuz să vând soluţii populiste, care să creeze aparenţa unui ajutor"
„Explozia" prețurilor carburanților. Ilie Bolojan: „Refuz să vând soluţii populiste, care să creeze aparenţa unui ajutor" Premierul Ilie Bolojan a discutat, vineri, 20 martie 2026 despre situaţia pieţei carburanţilor cu reprezentanţii mai multor ministere, dar şi ai Consiliului Concurenţei şi ANAF, anunţând că la finalul săptămânii vor continua controalele pentru a vedea cum se formează […]
Consumul în România, în scădere și mai accentuată în februarie 2026. Economist: ,,Până la sfârșitul anului, apartamentele vor fi cu 50% mai ieftine”
Consumul în România, în scădere și mai accentuată în februarie 2026. Economist: ,,Până la sfârșitul anului, apartamentele vor fi cu...
Președintele Nicușor Dan: „Am decis să ne alăturăm declarației privind asigurarea libertǎții de navigație în Strâmtoarea Ormuz”
Nicușor Dan: „Am decis să ne alăturăm declarației privind asigurarea libertǎții de navigație în Strâmtoarea Ormuz” România se alătură declarației...
