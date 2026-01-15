Construcțiile ilegale, depistate cu drone și imagini din satelit: Amenzi uriașe și impozite dublate pentru clădirile ridicate fără autorizație. Nedeclararea crește impozitul cu 30%

Construcțiile din România ridicate fără autorizație, cele începute legal, dar neterminate ori cele care nu au fost niciodată declarate ar urma să fie identificate mai ușor și impozitate mai dur, se arată în noul proiect de lege al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pus în dezbatere publică marți, 13 ianuarie 2026.

Documentul mai propune amenzi consistente și permite primăriilor să folosească drone și imagini din satelit pentru a depista clădirile care există în realitate, dar nu și în acte. Un proiect similar a fost propus anul trecut, dar nu a mai fost implementat.

Potrivit documentului citat, pentru clădirile construite cu autorizație de construire, impozitul va fi stabilit exclusiv pe baza documentelor oficiale existente, astfel încât să nu mai existe interpretări sau estimări arbitrare.

„Se stabilește că pentru lucrările realizate legal, adică cele cu autorizație de construire, valoarea de impozitare va fi calculată pe baza informațiilor specifice din documentele oficiale, cum ar fi anexa din cererea pentru emiterea autorizației și proiectul anexat acesteia. Practic, se asigură că impozitul se stabilește în funcție de date concrete și oficiale, pentru a evita interpretări sau estimări neclare”, se precizează în expunerea de motive a ministerului.

Însă lucrurile ar urma să se schimbe în cazul construcțiilor realizate fără autorizație de construire, cu excepția celor edificate înainte de 1 august 2001.

„Se reglementează situația construcțiilor realizate fără autorizație de construire, exceptând cele edificate înainte de 1 august 2001. În aceste cazuri, valoarea de impozitare va fi calculată în funcție de suprafața clădirii executate”, arată documentul.

Pe lângă impozitul calculat pe suprafață, proiectul introduce și o penalizare fiscală semnificativă pentru construcțiile ilegale. Este vorba despre dublarea impozitului, aplicată timp de cinci ani, începând cu anul următor constatării neregulii.

„În plus, se introduce o majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii, adică a construcției făcute fără autorizație. Aceasta măsură are ca scop descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetul local, penalizând astfel aceste activități”, scrie în expunerea de motive.

Proiectul nu se limitează însă la construcțiile complet ilegale, ci extinde obligația de plată a impozitului și asupra clădirilor aflate într-o „zonă gri”, adică cele ridicate cu autorizație expirată sau fără prelungirea acesteia, dar care sunt deja utilizate.

„Se clarifică și se extinde cadrul legal privind impozitul pe clădiri, în special în ceea ce privește situațiile în care o clădire este edificată și utilizată fără respectarea integrală a procedurilor de autorizare. Astfel, se stabilește că impozitul se datorează nu doar pentru clădirile cu autorizație valabilă, ci și pentru cele construite cu autorizație expirată (dacă nu s-a solicitat prelungirea), precum și pentru cele edificate fără autorizație, dacă acestea sunt constatate de autorități până la 31 decembrie a anului anterior”, se arată în proiect.

Totodată, în cazul clădirilor neterminate sau finalizate doar parțial, proiectul stabilește că proprietarii vor trebui să le declare pe baza unui proces-verbal de recepție parțială, care să indice stadiul lucrărilor și suprafața construită, inclusiv în cazul lucrărilor realizate în regie proprie.

„Clădirile trebuie declarate pe baza unui proces-verbal de recepție parțială, care atestă stadiul fizic și suprafața construită. Proprietarul care lucrează în regie proprie trebuie să notifice autoritatea locală”, precizează documentul.

Același proiect mai prevede că „proprietarii vor avea obligația să declare toate clădirile, inclusiv cele construite fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, pentru stabilirea impozitului. Nedeclararea duce la majorări succesive ale impozitului cu 30% pentru fiecare perioadă de întârziere de 6 luni”.

O altă prevedere a proiectului este că autoritățile locale vor putea identifica aceste construcții ilegale ori nedeclarate nu doar prin controale clasice pe teren, ci și cu ajutorul tehnologiei. Inspecțiile vor putea fi făcute inclusiv prin imagini satelitare, drone sau alte mijloace similare, iar imaginile obținute vor putea fi folosite ca probe.

Aceste imagini vor fi transmise Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru verificări tehnice și pentru integrarea informațiilor în sistemul de cadastru și carte funciară, fără ca acest lucru să însemne automat atribuirea unui număr cadastral sau intrarea în legalitate.

„Imaginile obținute sunt transmise ANCPI și instituțiilor subordonate acesteia pentru verificare tehnică a calității lucrărilor de aerofotografiere și fotogrammetrie în vederea integrării informațiilor referitoare la clădirile respective în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, fără atribuire de număr cadastral”, se mai precizează în proiect.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI