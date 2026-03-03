Constantin Sârbu, fost director timp de peste 30 de ani al Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice
Constantin Sârbu, fost director al Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice. Avea 86 de ani.
Actor de profesie, Constantin Sârbu a activat în domeniul culturii mai bine de o jumătate de veac.
S-a născut în 21 august 1939, în localitatea Strehaia, din judeţul Mehedinţi.
Stabilit în Alba Iulia din anul 1959, şi-a început cariera de actor la Teatrul de Păpuşi „Prichindel“.
Din 1977, a fost instalat director al Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, care a devenit o a doua casă a actorului. Nu a părăsit-o decât atunci când a ieşit la pensie, după 31 de ani de activitate.
„I-am cunoscut pe toţi oamenii formidabili ai scenei româneşti. Aveam stagiuni permanente cu teatrele naţionale din Cluj, Bucureşti, Timişoara, Târgu Mureş. Toate marile spectacole de teatru din România treceau pe la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia. Teatrul Naţional din Timişoara stătea şi câte o săptămână. Au fost zile în care aveam trei spectacole de teatru. Maestrul Radu Beligan a declarat la un moment dat că Alba Iulia are cel mai bun public de teatru din ţară, adăugând că de fiecare dată când vine aici se simte ca la o premieră“, spunea Constantin Sârbu într-un interviu.
