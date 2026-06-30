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„Consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”: Nicușor Dan, despre zvonurile potrivit cărora o parte dintre susținătorii săi i-ar vota suspendarea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 45 de minute

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„Consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”: Nicușor Dan, despre zvonurile potrivit cărora o parte dintre susținătorii săi i-ar vota suspendarea

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, după întâlnirea bianuală cu ambasadorii statelor europene, că instituțiile statului își desfășoară activitatea în condiții normale, în pofida faptului că Guvernul este interimar. T

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otodată, șeful statului a precizat că există un acord politic pentru respectarea țintelor bugetare, reducerea deficitului și continuarea reformelor asumate prin PNRR.

„Statul român funcționează. Instituțiile funcționează. Avem un guvern care este în poziția în care este, are niște limitări constituționale, dar statul român funcționează”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că, în cazul în care vor apărea situații excepționale, Parlamentul poate fi convocat pentru a adopta măsurile necesare.

„În orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni pentru a împlini aceste lipsuri”, a spus președintele.

Nicușor Dan a subliniat că există un consens politic în privința principalelor obiective economice și de reformă ale României.

Întrebat despre comentariile critice apărute pe rețelele sociale și despre mesajele potrivit cărora unii dintre susținătorii săi ar vota pentru suspendarea sa, președintele a spus că deciziile sale sunt motivate de interesul public, chiar dacă uneori nemulțumesc o parte a electoratului, conform Adevărul.

„Le transmit că sunt un om rațional și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui înseamnă că are un motiv întemeiat. Eu, fiind un politician rațional, în opinia mea și cu responsabilitatea și jurământul depus la învestire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”, a declarat Nicușor Dan.

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