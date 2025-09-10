Concediile medicale în 2025: Cum se calculează indemnizațiile și ce schimbări aduc noile reguli pentru angajați

Concediile medicale în 2025: Cum se calculează mai nou indemnizațiile și ce schimbări aduc noile reguli pentru angajați

Din luna august a acestui an, modul în care se calculează concediile medicale obișnuite s-a schimbat semnificativ. Dacă înainte indemnizația era un procent fix din salariu, acum procentul depinde de cât durează efectiv boala sau accidentul în afara serviciului. Pentru cei care lipsesc puțin, de până la 7 zile, primesc 55% din baza de calcul. Dacă lipsesc între 8 și 14 zile, procentul crește la 65%, iar pentru absențe de 15 zile sau mai mult se ajunge la 75%.

Conceptul de „episod de boală” e acum mai clar definit. Se iau în calcul toate zilele consecutive acoperite de certificate medicale pentru aceeași afecțiune, chiar dacă sunt mai multe certificate. O noutate importantă apare când episodul se întinde peste două luni. Mai exact: dacă treci într-o tranșă procentuală mai mare, indemnizația se recalculează retroactiv pentru întregul episod, nu doar pentru zilele noi.

Pentru angajați, asta înseamnă că episoadele scurte, cele mai frecvente, aduc mai puțini bani decât înainte. În trecut, indiferent de durata concediului, indemnizația era 75%. Acum, absențele scurte de 1–7 zile se plătesc la 55%, iar cele de 8–14 zile la 65%.

Singurul avantaj apare dacă boala se prelungește: odată ce se depășește pragul de 15 zile, indemnizația se recalculează retroactiv pentru tot episodul, iar angajații primesc diferența. În practică, asta poate însemna câteva sute de lei în plus, dar pentru episoadele scurte salariul net va fi mai mic decât era obișnuit.

