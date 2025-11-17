Comunicat | STP desfășoară o campanie de presiune publică ilegală și imorală, împotriva intereselor albaiulienilor

STP desfășoară o campanie de presiune publică ilegală și imorală, împotriva intereselor albaiulienilor

Societatea de Transport Public Alba Iulia SA (STP) desfășoară, în ultima perioadă, o campanie publică ilegală și imorală prin care încearcă să obțină beneficii financiare suplimentare, în defavoarea intereselor albaiulienilor, se arată într-un comunicat de presă emis de Primăria Alba Iulia.

Mesajul integral publicat de Primăria Alba Iulia:

Practic, în loc să se comporte ca un partener de bună credință al administrației locale, compania apelează la practici total incorecte, încercând să pună presiune pe echipa primăriei și pe Consiliul Local pentru a obține o suplimentare a compensațiilor financiare pentru transportul local, fără temei legal și cu riscul de a crea un prejudiciu bugetului local. Din păcate, în ciuda numeroaselor propuneri de conciliere, operatorul de transport folosește fiecare prilej pentru a afecta negativ funcționarea transportului local și pentru a crea o stare de disconfort, nemulțumire și revoltă în rândul albaiulienilor. De asemenea, articolele și mesajele transmise în mass-media și în spațiul public de compania de transport sunt false, defăimătoare și calomnioase, având rolul doar de a crea o imagine negativă municipalității și de a accentua presiunea publică. Scopul final al STP: stoarcerea bugetului local și obținerea unor sume necuvenite!!!

10 ADEVĂRURI pe care conducerea STP nu dorește să le afle albaiulienii:

1. Programul de transport a fost ajustat exclusiv pentru a proteja banii publici, banii albaiulienilor

– Consiliul Local Alba Iulia a decis luna trecută eficientizarea transportului local pentru a reduce compensațiile plătite operatorului pentru autobuzele care circulă aproape goale;

– Măsura a fost luată pentru a proteja banii publici și interesele tuturor albaiulienilor, utilizatori sau nu ai transportului public.

2. Societatea de transport vrea ca albaiulienii să plătească, în 2025, 36 DE MILIOANE DE LEI compensații pentru un transport nerentabil economic

– În 2025, STP cere compensații din bugetul orașului în valoare de 36 de milioane de lei;

– STP vrea practic ca fiecare albaiulian să plătească peste 550 de lei (110 EURO), indiferent că folosește sau nu transportul în comun.

3. Primăria NU are întârzieri la plata obligațiilor certe către STP

– O minciună pe care societatea de transport o rostogolește în spațiul public pentru manipularea cetățenilor este faptul că primăria ar avea „datorii” pentru transportul public;

– Primăria Alba Iulia NU ARE ÎNTÂRZIERI la plata obligațiilor certe către STP, pentru care operatorul a făcut dovada că a prestat serviciile facturate.

– Singurele sume neplătite sunt cele aflate în contestație, deoarece includ costuri nejustificate, în special amortizări, pentru care există suspiciuni fondate că ar fi facturate ilegal și sesizări depuse la instituțiile competente.

4. Doar în această lună, STP a încasat 2,3 milioane de lei din bugetul local (din banii tuturor albaiulienilor)

– Doar în această lună, primăria a achitat către operatorul de transport peste 2,3 milioane de lei. De asemenea, toate plățile aferente gratuităților au fost achitate integral.

5. Conducerea STP se folosește într-un mod jalnic, imoral și revoltător de angajați pentru a pune presiune pe municipalitate

– Este incorect și lipsit de responsabilitate ca o companie privată să își folosească angajații drept instrument de presiune asupra municipalității.

– Întârzierile la plată ale STP către angajați reprezintă rezultatul unei gestiuni interne defectuoase sau a unei acțiuni premeditate, situație în care autoritățile statului ar trebui să se autosesizeze pentru fapte nelegale.

6. Salariu de 8.000 de euro pentru directorul STP, dar salarii neplătite pentru șoferi și controlori

– Salariul directorului STP ar depăși, potrivit propriilor afirmații, 8.000 de euro, bani care în final sunt plătiți tot de albaiulieni, fiind vorba de bani publici;

– Primăria Alba Iulia înțelege situația dificilă prin care trec angajații STP din cauza managementului defectuos al companiei și face un apel către aceștia să nu se lase folosiți de conducere ca instrument pentru presiunea ilegală asupra autorităților locale.

7. Primăria a oferit STP varianta de deblocare a „crizei” prin respectarea legii: separarea amortizării de compensații

– Modul în care STP facturează serviciile de transport prestate este total netransparent și ridică suspiciuni de legalitate. Primăria nu poate efectua plăți nelegale deoarece ar însemna abuz și încălcarea legii finanțelor publice.

– Întrucât amortizarea nu poate fi facturată de operator pentru bunuri proprii (așa cum STP însuși declară în anexele contractuale), Primăria Alba Iulia a solicitat refacerea facturilor și separarea valorii amortizării contestate;

– STP a refuzat orice soluție legală, încercând să impună plata integrală a unor sume care ridică suspiciuni grave de legalitate.

8. STP a creat o criză artificială pentru a crește exagerat valoarea compensațiilor

– În prezent, nu există un „război” între administrația locală și STP, ci echipa primăriei și Consiliul Local înceracă să protejeze bugetul local și banii albaiulienilor.

– În ultimii 5 ani, compensațiile cerute de operatorul de transport aproape s-au dublat, bani publici care au mers la un operator privat care a continuat să desfășoare un transport public tot mai nerentabil pentru municipiu.

– Primăria Alba Iulia nu blochează contractul de transport, ci dorește doar plata sumelor legale, clarificarea amortizării (facturată netransparent), refacerea facturilor cu sumele corecte și justificate, eliminarea cheltuielilor nejustificate.

9. Câte firme se pot lăuda cu un profit anual, indiferent cât de păguboasă ar fi activitatea desfășurată?

– Albaiulienii trebuie să știe că, an de an, garantează profitul de 5% al STP, indiferent ce vremuri economice traversăm sau cât de păguboasă ar fi activitatea companiei. Practic, fie că ești un manager bun sau slab, compania ta are sigur un profit garantat.

– Profitul STP se calculează procentual din cheltuieli, deci orice creștere artificială a costurilor crește automat și profitul.

– Rămâne întrebarea: câte companii pot avea, în contextul economic actual, garanția că oricât de tare ar da cu oiștea în gard, au un profit sigur, garanta și plătit din bani publici, din banii albaiulienilor?

10. PROMISIUNE CERTĂ: vom asigura albaiulienilor un transport public corect, eficient și sustenabil!

Trebuie să spunem clar și răspicat – nemulțumirile STP și atacurile virulente asupra municipalității sunt generate de faptul că primăria a început demersurile pentru crearea propriei companii de transport. Practic, vrem să oferim albaiulienilor un transport cu adevărat european, corect și eficient, cu autobuze moderne, curate și prietenoase cu mediul înconjurător. Este o promisiune certă și, indiferent câte presiuni publice va pune actuala companie PRIVATĂ de transport, nu mai acceptăm ca banii albaiulienilor să se scurgă netransparent într-un serviciu care nu se ridică la calitatea pe care o merită albaiulienii.

Ne cerem scuze pentru această perioadă de tranziție în care STP va căuta orice pretext pentru a se răzbuna atât pe municipalitate, cât și pe cetățenii care folosesc transportul public. Nu e un război, e un demers LEGAL și OBLIGATORIU pe care primăria îl face pentru a proteja banii publici și interesele cetățenilor municipiului Alba Iulia.

