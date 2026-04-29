Comunicat | PSD Alba și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale: ,,Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați constituie un act de demnitate”

PSD Alba și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale: ,,Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați constituie un act de demnitate”

PSD Alba a anunțat că și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale, astăzi, 29 aprilie 2026. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj, publicat pe o rețea de socializare.

Social-democrații au transmis că toți reprezentanții săi care ocupau în Guvern funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan.

,,PSD și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale. PSD anunță că toți reprezentanții săi care ocupau în Guvern funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan. Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați din structurile guvernamentale constituie un act de demnitate, în deplină consecvență cu demersurile PSD în plan parlamentar. PSD consideră că schimbarea modului de guvernare și oprirea declinului economiei naționale reprezintă în acest moment o miză mult mai importantă decât menținerea unor funcții sau portofolii într-un guvern nefuncțional”, se arată într-un mesaj publicat de PSD Alba.

Reamintim că, Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, a demisionat, marți, 28 aprilie 2026, din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Știre în curs de actualizare..

