Curier Județean

29 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Polițiștii rutieri acționează astăzi, 29 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Polițiștii din Alba, acțiune în județ în zona trecerilor la nivel cu calea ferată. Scopul, reducerea numărului accidentelor soldate cu victime sau pagube materiale

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

29 aprilie 2026

De

Polițiștii din Alba, acțiune în județ în zona trecerilor la nivel cu calea ferată. Scopul, reducerea numărului accidentelor soldate cu victime sau pagube materiale În cursul zilei de marți, 28 aprilie 2026, polițiștii Serviciului Județean Poliție Transporturi Alba, împreună cu polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității Alba, au desfășurat o acțiune, pe raza […]

Citește mai mult

Curier Județean

Șoferiță de 26 de ani, din Sebeș, cercetată de polițiști: A fost prinsă la volan cu permisul suspendat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

29 aprilie 2026

De

Șoferiță de 26 de ani, din Sebeș, cercetată de polițiști: A fost prinsă la volan cu permisul suspendat O șoferiță de 26 de ani, din Sebeș, este cercetată de polițiști după ce a fost prinsă la volan cu permisul suspendat. Potrivit IPJ Allba, la data de 28 aprilie 2026, în jurul orei 19.40, polițiștii rutieri […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Ziua veteranilor de război 2026, la Alba Iulia: Serviciu religios, depuneri de coroane și jerbe și moment de reculegere la Cimitirul Eroilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

29 aprilie 2026

De

Ziua veteranilor de război 2026, la Alba Iulia: Serviciu religios, depuneri de coroane și jerbe și moment de reculegere Ziua Veteranilor de Război a fost marcată, miercuri, 29 aprilie 2026, la Cimitirul Eroilor din Alba Iulia începând cu ora 10. Manifestările omagiale pregătite de autorități au cuprins intonarea imnului național, oficierea unui serviciu religios, o […]

Citește mai mult