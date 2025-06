Comunicat de presă Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: Racolările nu înseamnă nici reformă, nici progres

Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: Racolările nu înseamnă nici reformă, nici progres

Chiar dacă aritmetica parlamentară justifică, într-o oarecare măsură, acceptarea în rândul PSD a unor parlamentari aleși din partea altor formațiuni, în sensul consolidării unui grup parlamentar puternic, capabil să inițieze și să adopte proiecte legislative necesare și benefice, traseismul în sine este un element nociv vieții publice și politice.

Acest lucru trebuie spus foarte clar, fără să ne ascundem după deget și să căutăm justificări. În plus, situația este cu atât mai regretabilă cu cât calitatea umană și profesională a unora dintre cei acceptați recent în rândurile PSD este cel puțin discutabilă, dacă nu chiar inacceptabilă.

PSD este și va rămâne cea mai importantă forță politică, dacă vom înțelege să facem lucrurile cu cap, rațional și coerent. România are nevoie de o forță politică social-democrată veritabilă și PSD poate și trebuie să fie acea forță care garantează existența unui stat social, a unui stat cu instituții publice puse în slujba cetățeanului.

Cred cu tărie că reforma internă a PSD, una absolut necesară, trebuie să fie bazată pe promovarea de proiecte și idei social democrate, pe promovarea de oameni cu pregătire și CV impecabile.

În Alba am început această reformă în urmă cu mai bine de un an și rezultatele s-au văzut la ultimele alegeri. Profesionalismul este și va rămâne pentru PSD Alba criteriul principal în viața de partid, pentru că, așa cum am spus de nenumărate ori, carnetul de partid nu este o meserie.

Este bine că forța parlamentară a partidelor extremiste a scăzut, prin plecările din ultimele zile ale unor deputați și senatori. Calitatea umană a oamenilor promovați de aceste partide a fost mai mereu îndoielnică iar rezultatele obținute au fost bazate pe un val de sentimente și resentimente, nicidecum pe o analiză rațională a programelor sau performanței celor care au fost desemnați să candideze din partea acestor formațiuni.

Sper ca, mai departe de această aritmetică a locurilor parlamentare, colegii din conducerea PSD să înțeleagă că reforma internă nu poate începe cu astfel de regretabile transferuri.

Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba

