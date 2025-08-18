Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: Nicușor și Bolojan, vestitorii panicii
Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: Nicușor și Bolojan, vestitorii panicii
Avem un Guvern care pare, astăzi, mai preocupat de tras semnale de alarmă și semănat panică și frică în piețe decât e preocupat să rezolve problemele cetățenilor.
Și toate astea se întâmplă în timp ce agențiile de rating au păstrat calificativul României, în timp ce instituțiile de la Bruxelles rămân decise în continuarea finanțărilor și sprijinirea dezvoltării economice. Chiar dacă totul pare contrar unei atitudini normale, în care șeful Guvernului și oficialii ar trebui să transmită încredere și optimism, cu atât mai mult cu cât ne vorbesc mereu despre măsuri care vor fi redresat toată situația, există câteva explicații pentru această atitudine, care țin mai mult de un joc politic și nepricepere.
Pe de o parte, avem niște pachete de măsuri care, mai departe de a îngreuna viața celor mai mulți români, în special cei cu venituri mici și medii, nu au reușit mare lucru și nici nu pare că vor fi reușit, dacă ne uităm pe măsurile propuse de domnul Bolojan pentru următoarele etape. Prin urmare, e mai simplu să te plângi în permanență și să prezinți o situație cenușie, pentru ca atunci când vine timpul să prezinți rezultatele reformei, să poți justifica lipsa lor prin situația catastrofală pe care ai tot clamat-oi.
Pe de altă parte, asistăm în mod clar la un joc politic, în care liderii USR-PNL anunță în permanență pericole, situații extreme și poteci spre criză, pe care apoi să le pună în seama nelipsitei „grele moșteniri” și, desigur, a PSD. Prezentând lucrurile ca fiind mai rău decât sunt poți mai apoi, chiar și fără să faci nimic, să pretinzi că realitatea e mai bună decât ai zis și să asumi acest lucru ca pe o victorie.
Consider că PSD trebuie nu doar să aibă o voce mai puternică în această guvernare, însă trebuie să spună lucrurile pe nume și să nu gireze, nici măcar prin tăcere, minciunile și panica pe care domnii din USR-PNL o seamănă în rândul populației și mediului de afaceri. Nu suntem pe marginea niciunei prăpastii, nu suntem în situație de colaps și nu avem o situație financiară atât de dezastruoasă cum să nu se mai fi văzut, în ciuda declarațiilor alarmante ale domnilor din vârful Guvernului. Nu cred că are rost să aducem exemple, cu toate că unii par să uite repede, însă situația financiară a României este mult mai stabilă decât, spre exemplu, a Greciei sau Portugaliei, și chiar Italiei, din anii 2009 – 2010.
Prin urmare, în loc să ne povestească despre cât de rău ar putea să fie, domnii Nicușor și Bolojan ar face mai bine să prezinte acele măsuri prin care reformăm statul, eliminăm sinecuri, reducem cheltuieli și transformăm administrația într-una mai suplă și mai eficientă. Așa cum au promis.
Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba
