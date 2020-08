Comunicat de presă| Suntem gata pentru schimbul de generații? Dar fiți sinceri!

Suntem gata pentru schimbul de generații? Dar fiți sinceri!

Cu toții am auzit mereu sintagma: ne pleacă tinerii din țară! Hai să fim sinceri: o folosim toți. Ne plângem că ne pleacă, dar nu facem prea multe pentru cei care au ales să rămână și să se lupte, fiecare în domeniul său, cu cei care se țin cu dinții de scaunele de directori, manageri și, în cazul meu, o specie sper eu pe cale de dispariție: DINOZAURII POLITICI!

Am spus-o și o voi repeta mereu: sunt un tânăr care am ales să rămân pentru a schimba ceva! Și chiar cred că se poate. Chiar dacă nu va fi ușor. Nici pentru mine, nici pentru NOI!

Am promis și ca de fiecare dată mă țin de cuvânt: am promis REFORMAREA CLASEI POLITICE LOCALE? Sunt singurul care o și face! Îmi pare rău sa văd ca USR-ul, care așa s-a lansat in politica, a eșuat lamentabil când a început împrumuturile foștilor dinozauri, toți exclușii și pierzătorii celorlalte partide și-au găsit loc in USR!!! Nu asta înseamnă USR!!! Toți cei care au crezut IN USR PT REFORMA POLITICA PROMISA AU LUAT O MARE MINCIUNA!

Chiar îi aștept lângă noi numai pe cei care chiar cred ca politica se poate face altfel, fără blaturi, fără firme de apartament abonate la contractele lui VOICU-TRIFU-PLESA!!! Avem șansa nu sa schimbam doar niște nume după 30 de ani, ci sa schimbam cu adevărat MENTALITĂȚI!!!!

Putem alege să îi lăsăm tot pe ei mai departe, dar asta va însemna că vom avea parte din nou de aceeași fugă de răspundere și responsabilitate. Exact cum am văzut în cazul gropii de gunoi, a gazului, a curentului, a apei și a canalizării, a smart-drumurilor pline de gropi, a smart-noroaielor din buricul târgului, a blocurilor anvelopate prin care se infiltrează apa, a șoarecilor și a șobolanilor care colcăie în tot orașul, a florilor și panseluțelor menite să ne bucure ochii și să ne curețe buzunarele, a lipsei de creșe, a ștrandului și a celebrei și mult așteptatei săli polivalente și exemplele pot continua la nesfârșit… Oricum, EI ne vor minți cu aceeași nonșalanță! Au făcut-o acum 4 ani, acum 8 ani… Și o fac și astăzi. Cum că nu e vina lor… Deși este clar că unii ca cei care ne-au condus nu sunt o soluție, ci o parte importantă a problemelor noastre!

ACUM chiar avem șansa să dăm o șansă reală TINEREI GENERAȚII!

Nu vom veni cu găleți, ulei, făină, lumânări sau alte promisiuni! Dar mi-ar plăcea să le aprindem la alegeri tuturor foștilor dinozauri PD-PNL-PSD o lumânare!

AȘA începem să SCHIMBĂM ALBA IULIA!!

PS: MÂINE voi face cunoscută și lista mea de tineri profesioniști alături de care schimbăm Alba Iulia CU ADEVĂRAT!

O LISTĂ FĂRĂ DINOZAURI, FĂRĂ BLATIȘTI ȘI FĂRĂ TRASEIȘTI DE ÎMPRUMUT!!!

Pentru că DA! SE POATE ȘI ALTFEL!!

#schimbaalbaiulia.ro #noisuntemschimbarea #noisuntemalbaiulia

Lazăr Ioan Bogdan

Primarul noii generații!